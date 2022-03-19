Ворог мінує українські населенні пункти, переважно відступаючи зі своїх позицій. Рашисти підступні і не цураються будь-яких способів завдати шкоди цивільним. Протитанкові, протипіхотні міни, розтяжки: РНБО нагадала про небезпеку мінування та правила поведінки

Що мінують окупанти?

Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де: у покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, на заміському відкритому просторі: у полях, лісах, у водоймах, на узбіччях доріг тощо.

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У містах, у першу чергу – це предмети, які можуть становити якусь цінність в окупованому місті: мобільний телефон, зброя або її деталі, аптечки, продуктові набори, дитячі іграшки тощо.

Також вже зафіксовані випадки мінування тіл загиблих людей. У лісах та селах – це переважно “розтяжки”, які фактично мають викрити місцезнаходження укриття або схронів.

Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет?

В жодному разі не чіпайте його. Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102). Попередьте перехожих про можливу небезпеку. Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету. Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.

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Будьте особливо уважними! У прямому сенсі – дивіться під ноги і зайвий раз не ризикуйте!

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