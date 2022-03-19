Ворог мінує українські населенні пункти, переважно відступаючи зі своїх позицій. Рашисти підступні і не цураються будь-яких способів завдати шкоди цивільним. Протитанкові, протипіхотні міни, розтяжки: РНБО нагадала про небезпеку мінування та правила поведінки
Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де: у покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, на заміському відкритому просторі: у полях, лісах, у водоймах, на узбіччях доріг тощо.
Порядок дій, якщо у ваш будинок або будинок поблизу потрапила бомба або ракета
Фосфорні бомби: що це, як убезпечити себе
У містах, у першу чергу – це предмети, які можуть становити якусь цінність в окупованому місті: мобільний телефон, зброя або її деталі, аптечки, продуктові набори, дитячі іграшки тощо.
Також вже зафіксовані випадки мінування тіл загиблих людей. У лісах та селах – це переважно “розтяжки”, які фактично мають викрити місцезнаходження укриття або схронів.
Як діяти, якщо немає аптечки, але потрібно зупинити кров: поради лікаря
Будьте особливо уважними! У прямому сенсі – дивіться під ноги і зайвий раз не ризикуйте!
Ми переможемо! Слава україні