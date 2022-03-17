У будинок потрапила ракета: що робити під час обстрілу або бомбардування вашого житла

В умовах війни росії проти України багато жителів українських міст обирає залишатися вдома – у своїй квартирі чи будинку. Під час сирен люди ховаються за двома стінами. Іноді це кращий з можливих варіантів, бо ж підвал з одним виходом і без вентиляції у разі руйнування будинку над ним може стати пасткою, з якої вже не виберешся.

Під час активних бойових дій ніколи не знаєш, куди може влучити снаряд ворога. Тому варто бути готовим до надзвичайної ситуації та вміти у ній орієнтувати. Розповідаємо, що робити, якщо у ваш будинок або будинок поблизу потрапила ракета чи бомба.

Евакуація тяжкохворих людей: куди звертатися



Евакуація з Києва та інших міст: як знайти притулок в Україні та за кордоном



Порядок дій, якщо у ваш будинок або будинок поблизу потрапила бомба або ракета: