У будинок потрапила ракета: що робити під час обстрілу або бомбардування вашого житла

В умовах війни росії проти України багато жителів українських міст обирає залишатися вдома – у своїй квартирі чи будинку. Під час сирен люди ховаються за двома стінами. Іноді це кращий з можливих варіантів, бо ж підвал з одним виходом і без вентиляції у разі руйнування будинку над ним може стати пасткою, з якої вже не виберешся.
Під час активних бойових дій ніколи не знаєш, куди може влучити снаряд ворога. Тому варто бути готовим до надзвичайної ситуації та вміти у ній орієнтувати. Розповідаємо, що робити, якщо у ваш будинок або будинок поблизу потрапила ракета чи бомба.
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Порядок дій, якщо у ваш будинок або будинок поблизу потрапила бомба або ракета:
- Якщо у ваш будинок потрапила ракета чи бомба, перш за все, переконайтеся, чи з вами все добре. Потім перевірте інших людей та, за можливості, надайте допомогу. Зателефонуйте до ДСНС.
- Далі потрібно зібратися з силами та зрозуміти, чи можете, ви покинути будівлю самостійно. Якщо це реально, скористайтеся сходами, ліфти будуть небезпечними у такий час. Залишаючи місце будівлю, вся ваша увага має бути сконцентрована собі під ноги! Не піднімайте з землі ніяких незнайомих вам предметів: авіабомба, ракета або снаряд могли бути касетними! Якщо змоги вибратися самостійно немає, дочекайтеся рятівників.
- Покинувши будівлю, відійдіть на максимально безпечну відстань та сховайтеся в найближчому укритті. Чекайте на допомогу.
- Якщо ж бомба чи ракета потрапила у будинок поблизу, одразу викличте рятувальників. Не поспішайте покидати вашу будівлю, сховайтеся за двома стінами. Залиште будівлю, коли це буде безпечно та вирушайте в укриття.