Війна в Україні: Холостяк Олексій Тригубенко: Давали ключі, документи, і бажали щасливої дороги

Фіналіст романтичного проекту «Холостячка» залучив частину свого таксопарку до волонтерської діяльності

Щоб перемогти ворога, не потрібно всім йти на фронт. Наші військові мають відчувати підтримку та стабільність у тилу. Забезпечити захист мирного населення, підтримати економіку та бойовий дух – задача кожного українця. Для цього варто продовжувати займатися власною справою та бути корисним тим, у чому справді сильний. В цьому переконаний фіналіст популярного проекту «Холостячка» Олексій Тригубенко. У рубриці Нового каналу #ДобріІсторії він розповів, як його бізнес у таксі допомагає українцям.

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– Одразу ж, у перший день війни ми з командою, компанією Anycar, подумали, як можемо бути корисні. Всі однозначно хотіли допомагати, – розповідає Олексій. – По-перше, передали кілька машин з автопарків у Києві та Дніпрі для тероборони. По-друге, створили спеціальний чат, у якому домовлялися підвозити людей. Перші дні таксі по місту не працювало, тож містянам було складно переїжджати, перевозити речі до родичів, добиратися до вокзалу. Тож наші водії на свій страх і ризик допомагали з цим. Звісно, безкоштовно. У Києві та Дніпрі водії допомагали також волонтерам – возили допомогу людям.

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Самими перевезеннями діяльність не обмежилася. Олексій із командою вирішили розширювати кордони своєї допомоги українцям.

– Ми зрозуміли, що маємо вільні машини. А також що є сім’ї, які хочуть виїхати на захід України, але не мають авто. Вийшло це поєднати, тож з’явилася корисна ідея! – ділиться чоловік. – Ми просто здавали машини в оренду, грубо кажучи. Безкоштовно. Давали ключі, документи і бажали щасливої дороги.

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Підсумовуючи свою розповідь, Олексій ще раз наголосив, що зараз найважливіше – не сидіти склавши руки.

– Я схиляюся до думки, що потрібно знаходити, чим ти можеш бути корисним, незважаючи на те, де знаходишся, що в тебе є і що ти вмієш робити, – говорить Тригубенко. – Треба допомагати тим, що найкраще виходить! Якщо вмієте організовувати людей, робіть це! Якщо кулінарити – готуйте їжу! Ваші навички – найкраща зброя.