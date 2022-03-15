Женя Синельников розповів, як його син реагує на жахіття війни: Тату, я боюся, що ми всі помремо

Співавтор та режисер тревел-шоу «Орел і Решка» (Новий канал) два тижні провів у блокаді окупантів під Києвом разом із 9-річним сином

У ніч проти 24 лютого розпочалася війна, розв’язана росією проти України. Того ж дня місто Буча, що під Києвом, перетворилося на пекло на Землі — вибухи та постріли не вщухали, містом їздили танки, над будинками мирних жителів літали ракети та винищувачі. Серед тих, хто опинився у блокаді російських окупантів — співавтор та режисер тревел-шоу «Орел і Решка» (Новий канал) Женя Синельников разом із 9-річним сином.

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— Ми були не одні, з’їхалися родичі, друзі, нас було 13 людей, серед них — 4 дитини. Коли зникла електрика, не можна було посидіти в планшетах та телефонах, ми всі разом займалися математикою, читали книжки, у нас були уроки, бабуся розповідала казки… Всі один одного підтримували, але це такий досвід, що навіть мене досі, буває, зриває на сльози. З’явилася дика цінність життя, – розповів Женя Славі Дьоміну у свіжому випуску «Слава +». — Я розповідав, що це тимбілдинг, що це нас усіх згуртує, що ми станемо сильнішими, дорослішими. Але, звичайно ж, не обійшлося без панічних атак, фраз «мені страшно», «чому вони хочуть нас убити?», «тату, я боюся, що ми всі помремо».

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Щоб відволікти дітей від жахів війни, їх займали рутинними справами — вони гралися, прибирали сніг на вулиці, ходили по дрова.

— Електрики не було, ми грілися каміном. Завданням дітей було стежити, щоб нікому не було холодно, щоб у всіх були ковдри, щоби всі поїли, допомагати з прибиранням, — додав Синельников. — Син настільки подорослішав… Це просто не передати. З’явилися зовсім інші цінності, він почав звертати увагу на нюанси, почав заощаджувати їжу, воду, ділитися своєю порцією. Він став розуміти, що треба цінувати оточуючих, підтримувати одне одного.

Наразі сім’я Жені знаходиться у безпечному місці – 9 березня їм вдалося виїхати з Бучі. Після того, як Синельников відправить сина за кордон, він повернеться до Києва та продовжить воювати на інформаційному фронті.