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#ДобріІсторії: 5 весіль під час війни, які надихають жити і кохати

#ДобріІсторії: 5 весіль під час війни, які надихають жити і кохати

24 лютого реальність кожного українця змінилася. Російські загарбники почали повномасштабне вторгнення, обстрілюючи мирні міста. Хоча війна приносить багато горя, є в ній місце для добра. Своєю сміливістю та жагою до вільного життя українці продовжують надихати, а Новий канал збирає їхні історії, щоб надихнути інших. Сьогодні розповімо, як на війні народжуються нові сім’ї.

Весільний халат

#ДобріІсторії: 5 весіль під час війни, які надихають жити і кохати

У Херсоні двоє медиків одружилися в кабінеті головного лікаря Херсонської обласної лікарні. Лікарі-інтерни Анна та Микита стали подружжям Сорокіних. За законами воєнного часу, розписав їх директор лікарні. Цікаво, що шлюб пари став першим у місті після 24 лютого.

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Вінчання у польових умовах

#ДобріІсторії: 5 весіль під час війни, які надихають жити і кохати

Бійці тероборони, голова Київського Пласту Леся Іващенко та Валерій Филимонов обвінчалися біля блокпосту. Замість вінців свідки тримали каски, а вишиті рушники їм замінили жовті пов’язки. Молодята разом 20 років і навіть мають 18-річну доньку. Та все не мали часу одружитися. Зробили це під час війни.

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Онлайн-розпис

#ДобріІсторії: 5 весіль під час війни, які надихають жити і кохати

Через війну боєць Державного бюро розслідувань Юрій зі своєю нареченою Катериною не змогли потрапити до РАЦСу. Ба більше, вони знаходяться в різних містах. Весілля зіграли по відеозв’язку, а факт укладання шлюбу засвідчив директор Державного бюро розслідувань.

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Церемонія у бронежилетах

#ДобріІсторії: 5 весіль під час війни, які надихають жити і кохати

Чи думали колись патрульні з Дніпра Анжеліка та Богдан, що їхнє весілля буде без білосніжної сукні, великого застілля та безлічі друзів? Вони мріяли про класичне торжество з усіма атрибутами. Проте війна внесла корективи у плани, але не в кохання. 14 березня пара розписалась у Департаменті патрульної поліції в бронежилетах та зі зброєю.

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Весілля у забарикадованій міськраді

#ДобріІсторії: 5 весіль під час війни, які надихають жити і кохати

Ще одна пара засвідчила своє кохання без білої сукні та шикарних святкувань. Нацгвардійці з Рівненщини Олександр та Олеся присягнули на вірність у забарикадованій міській раді, обійнялися та пішли далі боронити Україну.

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