ДобріІсторії: Як вокаліст BrainStorm допоміг евакуюватися з Василькова Каті та її котику

Катерина Скурідіна, співзасновниця Dontstop Agency розповіла на своїй сторінці facebook, як бігла від війни з Києва до Риги, і як її прийняв у себе вдома вокаліст гурту BrainStorm

Перший тиждень війни Катя провела у Василькові під Києвом. Над її домом літали ракети, шибки тремтіли, і щоранку, як і всі українці, дівчина сподівалася, що весь цей жах ось-ось закінчиться і вона зможе повернутися до звичайного мирного життя.

Але, на жаль, війна продовжилася, і Катя вирішила евакуюватися разом зі своїм котом до Риги, куди її вже кілька днів наполегливо запрошував соліст BrainStorm, Ренарс Кауперс.

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«Ти розумієш, що це найпопулярніша людина Латвії?» – запитали мене вчора на мітингу на підтримку України перед російським посольством у Ризі, – розповідає Катя. – І я, звичайно, розумію, я була на концерті BrainStorm у їхній країні та бачила стадіон, який співає хором разом із Ренарсом. Але для мене цей гурт завжди був більшим, ніж просто про музику чи улюблені пісні. У мирний час я любила їздити на їхні концерти ще й тому, що на них мені здавалося, що я й сама стаю трохи кращою, такі сильні світло та добро.

Коли вони говорять про наші новини – у них в очах стоять сльози

У день, коли мені зателефонував Ренарс, ми якраз вибралися з Василькова — місця, де щоночі наш будинок тремтів від вибухів ракет поряд, а у вікні горіли снаряди. Майже щоночі я отримувала запитання від друзів «Живі?», і мені було страшно на нього відповідати. Того ранку перед дорогою на сніданок була кава, вино і седативні, до обіду ми вже дісталися відносно безпечного Хмельницького, але відчуття війни було ще таким близьким, що, коли Ренарс запитав: «Як ти?», я відповіла: «Все добре і розплакалася. З того часу він писав мені щодня. Пропонував купити квиток до Риги та дізнавався, як чіпувати мого кота.

У мирний час я, мабуть, була б щаслива отримати таке запрошення, але зараз воно далося непросто. Проте вчора о 6:30 ранку ми з Кожаним (кіт Каті, – прим.ред.) зійшли на автостанції в Ризі і відразу ж поринули в ті самі світло, доброту та тепло. Абсолютно всі люди, з якими я тут уже познайомилася, щиро переживають за Україну. Коли вони говорять про наші новини – у них в очах стоять сльози, вони малюють плакати та ходять на мітинги, передають листи та пропонують допомогти.

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Brainstorm скасували тур Росією і тим самим цілком усвідомлено поставили під питання своє майбутнє там, де у них була реальна популярність, тому що зараз «це не головне». А той самий «найпопулярніший чоловік Латвії», не роздумуючи, приїхав на холодний вокзал рано-вранці і відкрив для нас з Кожаним свій дім.

У темний час найкраще видно світлих людей. І я не знаю, як я зможу їм усім віддячити за все те, що вони для мене роблять. Але я точно придумаю, бо дуже хочу».