ДобріІсторії. «Вирішили не відкладати весілля на мирний час, щоб показати: ми – сильні і не боїмося». Молодята з пожежної частини.

24 лютого життя кожного українця змінилося. В Україну прийшла війна, яку принесли російські окупанти. Попри всі загрози, бомбардування, обстріли українці не перестають кохати, народжувати дітей і вірити в перемогу над ворогом. Новий канал продовжує розповідати #ДобріІсторії про наших співвітчизників, які незважаючи на складний час продовжують радіти життю. Сьогодні ми поспілкувалися з парою молодят з Білгород-Дністровського на Одещині Галиною та Сергієм Тімошиними. Сергій – водій-рятувальник, Галина – завуч у школі. І тепер вони одна сім’я.

#ДобріІсторії. Анастасія Булгакова: «Розробляю систему електронної черги для військоматів»

#ДобріІсторії: Звичайний киянин облаштував бомбосховище, розмістив покинутих тварин і став волонтером

Кохання без меж

– Познайомилися ми ще рік тому, в соціальних мережах, на тлі піку коронавірусу (як ми тоді думали – найстрашнішої біди). Планували одружитися вже давно, навіть подали заяву, але прийшла війна. Тому нас розписували у пожежній частині, ми скористалися послугами виїзного РАЦСу, – розповідає Сергій. – Вирішили не відкладати весілля на мирний час, щоб показати Одещині: ми – сильні й не боїмося труднощів, особливо у воєнний час.

Скромне святкування

– Нам вдалося відсвяткувати весілля, – кажуть молодята. – Почали солодощами, тортами та солодкою водою в колективі пожежної частини, продовжили розділяти нашу радість у домашньому колі з близькими людьми та батьками.

Мрії після війни

– Мріємо почути дитячий сміх у нашій сім’ї в мирній незалежній Україні, – зізнається Галина. – Чим плануємо займатися після війни? Вдосконалювати свої навички в навчальній сфері, бо я працюю завучем у загальноосвітній школі №6. Сергій мріє навчитися кататися на лижах та поїхати в Карпати.

Кохання завжди перемагає. Все буде Україна!