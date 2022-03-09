Новий каналНовини

Як врятуватися від радіації – алгоритм дій

Як урятуватися від радіації: що найкраще захищає

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Того ж дня російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС, 5 березня обстріляли АЕС у Запоріжжі. Зараз, за повідомленнями «Укренерго», в результаті ворожих дій російських військових Чорнобильську АЕС повністю знеструмлена. Якщо не вирішити цю проблему, через кілька днів радіація може почати виходити в повітря. Таку оцінку можливим подіям дав голова «Енергоатому» Петро Котін.

Звісно, усі сподіваються, що окупант отямиться й дозволить організувати «зелений коридор» для бригади «Укренерго», яка може полагодити й відновити роботу цієї лінії. Та про всяк випадок варто знати, як у разі виходу радіації можна захистити організм від її впливу.

Які можуть бути наслідки знеструмлення Чорнобильської АЕС

Як врятуватися від радіації – алгоритм дій:

  1. Радіація найсильніше вражає щитоподібну залозу. Після техногенної катастрофи потрібно якомога швидше прийняти всередину звичайний йод. Підійдуть таблетки калію йодиду (250 мг дорослим або 125 мг дітям) або п’ятивідсотковий розчин йоду (20 крапель дітям до 14 років, 40 крапель – дітям, старшим за 14 років, і дорослим). Для захисту щитоподібної залози прийняти йод достатньо один раз.
  2. Зачиніть вікна й не відчиняйте їх без необхідності.
  3. За можливості не виходьте на вулицю.
  4. Проводьте вдома щоденне вологе прибирання. Поставте в кімнаті ємність із водою.
  5. Пийте більше води.
  6. Регулярно промивайте ніс і гортань.

выбор редакции новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь