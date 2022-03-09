Starlink в Україні: хто зможе користуватися інтернетом Ілона Маска

26 лютого глава Мінцифри Михайло Федоров у своєму Twitter попросив мільярдера Ілона Маска забезпечити Україні доступ до супутникового інтернету Starlink.

Поки ви намагаєтеся колонізувати Марс — Росія намагається окупувати Україну! Поки ваші ракети успішно приземляються з космосу — російські ракети атакують громадян України!

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Що таке Starlink і навіщо Україні

Starlink – це проект Ілона Маска, що за допомогою супутників надає швидкий доступ до інтернету. Користуватись ним можна буде громадянам з будь-якої точки України у цивільних та військових цілях.

Мільярдер не зміг залишитись осторонь та особисто відповів міністру коментарем:

Сервіси Starlink вже активні зараз в Україні. Більше терміналів в дорозі.

Це означає, що тепер в Україні буде доступ до інтернету з будь-якої точки України. За це Михайло Федоров подякував Ілону Маску та кожному хто підтримав Україну.

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Вже 28 лютого Михайло Федоров сповістив українців, що перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink прибула до України, подякувавши Ілону Маску.

Як стверджує старший інженер із вбудованих систем Олег Кутков, супутники Starlink вже запущені в Україні, а швидкість скачування варіюється від 100 до 200 МБ/с.

За матеріалами vikna.tv