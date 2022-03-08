ДобріІсторії. В українського захисника народився син – надія на щасливе майбутнє

В час, коли Росія варварськи вторглась на територію України, та продовжує бомбити будинки цивільного населення, народу дуже потрібні хороші, добрі новини. Тож Новий канал запускає нову рубрику – #ДобріІсторії. В ній ми будемо розповідати про діяльність наших лікарів, волонтерів та просто звичайних людей. Адже добрі новини так важливі у складні часи.
Сьогодні ми розкажемо тобі історію одного українського поліейського, у якого нещодавно народився син. Такі позитивні новини під час війни приносять надію та віру в краще.
#ДобріІсторії: Добре серце українських лікарів
Народження маленького захисника
Національна поліція України нещодавно повідомила дуже світлу новину – у нашого захисника, їхнього співробітника народився син – маленький українець. Відомо, що малюка назвали Іваном.
– Ми вітаємо щасливих батьків і бажаємо Іванкові найміцнішого здоров‘я і щасливої долі, – написали у Facebook Нацполіції України.
Звичайно, що виписка з пологового виглядає досить незвично, адже зараз в Україні йде війна.
Але ми віримо, що дітки, які народжуються у такий час, виростуть найщасливішими, бо саме заради них ми стаємо сильнішими, єднаємося і боремося за наше майбутнє у незалежній Україні.
Ми надіслали запит на коментар у Національну поліцію України, щоб дізнатись більше цікавої інформації про малюка та його родину. Як тільки нам надішлють відповідь – одразу опублікуємо.
Слава Україні! Слава ЗСУ!
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