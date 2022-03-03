Війна в Україні — головні новини про події в країні станом на 3 березня 2022 року. Читай, що відбувається на сьомий день варварського вторгнення Росії на українські території

Війна в Україні: головні новини станом на 3 березня

24 лютого російські війська увірвалися на українську територію. Близько п’ятої ранку країна-агресор завдала ракетних ударів по містах України. Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території країни. Особливий правовий режим встановлено на 30 днів із можливістю продовження.

Перша медична допомога при переломі: покрокова інструкція від МОЗ

Як зупинити кров? Вчимося правильно накладати джгут при кровотечі

Травмпункти Києва для дорослих та дітей: список, куди можна звернутися

Війна триває вже восьму добу. Головні новини України станом на 3 березня:

Жителям Запорізької області масово телефонують невідомі особи. Представляючись співробітниками Запоріжжяобленерго, вони нібито під приводом опитування намагаються отримати різну інформацію.

– ПАТ Запоріжжяобленерго не проводить жодних опитувань – ані телефоном, ані особисто! Не спілкуйтеся з ними! Будьте обережні! – просять у дирекції з корпоративної безпеки товариства.

– ПАТ Запоріжжяобленерго не проводить жодних опитувань – ані телефоном, ані особисто! Не спілкуйтеся з ними! Будьте обережні! – просять у дирекції з корпоративної безпеки товариства. У Боярці Київської області планується евакуація , однак чіткої вказівки та дати, коли треба покидати домівки, немає. Про це Фактам ICTV повідомили в ДСНС області. Ця інформація, кажуть рятувальники, є офіційною. Про подальші дії жителів міста інформуватимуть додатково;

, однак чіткої вказівки та дати, коли треба покидати домівки, немає. Про це Фактам ICTV повідомили в ДСНС області. Ця інформація, кажуть рятувальники, є офіційною. Про подальші дії жителів міста інформуватимуть додатково; 3 березня близько 08.10 на території ДП Комбінат Айстра в Чернігові, що на вул. Чудінова, під час обстрілу снаряд поцілив у нафтобазу. Унаслідок цього зайнялась резервуарна група загальною ємністю 3 тис. куб. м дизельного пального. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. До ліквідації пожежі залучені 25 рятувальників та п’ять одиниць техніки;

Генштаб ЗСУ просить не розповсюджувати інформацію про наслідки російських обстрілів в реальному часі.

– Звертаємось до блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти: ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога! Будьте обачливими при розповсюдженні інформації про обстріли в режимі реального часу, – йдеться у повідомленні.

– Звертаємось до блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти: ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога! Будьте обачливими при розповсюдженні інформації про обстріли в режимі реального часу, – йдеться у повідомленні. ЗСУ збили російський літак СУ-30 над Ірпінем.

– Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно! – пише головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

– Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно! – пише головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Станом на 9.00 3 березня 2022 року всі українські АЕС працюють стабільно у штатному режимі. Станції, обладнання і прилеглі території перебувають під посиленим наглядом та контролем;

38 країн з усього світу зробили найбільш чисельне звернення в історії до Міжнародного кримінального суду, повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Причина – варварське вторгнення Росії до України;

Комітет Верховної Ради України підтримав законопроєкт про націоналізацію російських активів та майна на території України. Відповідний перелік формуватимуть уряд та РНБО;

Президент України Володимир Зеленський вранці 3 березня знову звернувся до українців і розповів про те, що росіяни не мають успіху на жодному стратегічному напрямку:

За матеріалами: https://fakty.com.ua