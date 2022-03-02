Війна в Україні — головні новини про події в країні станом на 2 березня 2022 року. Читай, що відбувається на сьомий день варварського вторгнення Росії на українські території

Війна в Україні: головні новини станом на 2 березня

24 лютого російські війська увірвалися на українську територію. Близько п’ятої ранку країна-агресор завдала ракетних ударів по містах України. Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території країни. Особливий правовий режим встановлено на 30 днів із можливістю продовження.

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Війна триває вже сьому добу. Головні новини України станом на 2 березня:

З 24 лютого по 2 березня російські війська втратили 5 840 осіб особового складу. Також втрачено: 30 літаків, 31 вертоліт, 211 танків, 862 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, дев’ять засобів протиповітряної оборони, 40 одиниць реактивних систем залпового вогню, 60 цистерн з паливно-мастильними матеріалами, три одиниці легких швидкісних катерів, 355 одиниць автомобільної техніки;

Також втрачено: 30 літаків, 31 вертоліт, 211 танків, 862 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, дев’ять засобів протиповітряної оборони, 40 одиниць реактивних систем залпового вогню, 60 цистерн з паливно-мастильними матеріалами, три одиниці легких швидкісних катерів, 355 одиниць автомобільної техніки; У Києві ніч минула спокійно. Вранці відкрилися магазини та аптеки, працюють транспорт та гуманітарний штаб, повідомляють у Київській міськадміністрації. Продовжується підготовка до оборони, зводяться фортифікаційні споруди;

Створено електронну платформу, через яку всі, хто має можливість, можуть приєднатися до підтримки міста: медикаментами та ліками, продуктами харчування, предметами першої необхідності, логістичними послугами, людськими ресурсами (волонтери);

В Ірпені Київської області на вулиці Гостомельське шосе продовжуються рятувальні роботи після того, як будинки постраждали внаслідок ворожого обстрілу;

Пасажири сьомого вагона поїзда №6 разом із залізничниками затримали диверсанта. Його викрили через необачну спробу розпочати агітацію за «російський світ» і проти «бандерівців». Не зорієнтувавшись, пасажир робив це на Львівщині. Чоловіка передали правоохоронцям у Дубно.

За матеріалами: https://fakty.com.ua