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Суміш для годування малюка: чим замінити, якщо ніде купити

Суміш для годування малюка: чим замінити, якщо ніде купити

Під час надзвичайних ситуацій може виникнути дефіцит продуктів.  При нестачі харчування діти страждають першими. Особливо маленькі, особливо новонароджені, ті, хто перебуває на штучному вигодовуванні. Але не потрібно впадати у відчай, якщо суміш, якою ви годували малюка, закінчилася, а купити її ніде або є, але інша.

Перше, не хвилюйтеся, якщо різко доведеться змінити суміш. У надзвичайній ситуації будь-яка суміш – краще, ніж жодної,радить нутріціолог Олександра Сітнова.

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Якщо вам потрібен запас суміші на випадок евакуації і ви можете вибирати, вибирайте готову суміш у пляшечках. Так безпечніше для дитини за умов надзвичайної ситуації.

Не заощаджуйте суміш: не розводьте рідше, не замінюйте годування водою. Тривалий дефіцит повноцінного харчування небезпечніший, ніж короткий.

Якщо ніяка суміш для годування недоступна, ВООЗ допускає використання протягом 2-3 днів “аварійної” суміші:

  • 1/3 склянки кип’яченої води
  • 2/3 склянки ультрапастеризованого, пастеризованого або кип’яченого молока (якщо є збагачене – то такого)
  • 1 чайна ложка цукру.

Додатково можна пропонувати розчини для пероральної гідратації (але, ймовірно, знайти суміш простіше, ніж розчин).

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Дітям 4 місяців і більше, які перебувають на штучному вигодовуванні в умовах надзвичайної ситуації, можна почати прикорм. Це той випадок, коли життя важливіше за харчовий інтерес.

Якщо у дитини алергія на білки коров’ячого молока, і ви не можете купити суміш, шукайте найближчий пологовий будинок, дитячу лікарню та просіть допомоги.

Не давайте дітям до 6 місяців нерозбавлене молоко тварин, суміші з рослинного молока, домашні суміші.

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Якщо там, куди вас евакуювали, є мами, які годують грудьми, то ви можете попросити зцідити молоко для вашого малюка, що знаходиться на штучному вигодовуванні, або погодувати його грудьми. В умовах того, що відбувається зараз у країні, вам не відмовлять.

За матеріалами health.fakty.com.ua

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