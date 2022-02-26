Актуальні новини України станом на 13:00 26 лютого

Вранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Запущено сервіс допомоги українцям, які втратили домівки після бомбардувань

Опубліковано повний список офіційних джерел інформації

Уночі 25 лютого, станом на 00.40 за київським часом стало відомо, що внаслідок нападу РФ 24 лютого загинуло 137 українців, з яких 10 офіцерів, ще 316 людей поранені. Втрати противника – у рази вищі, однак остаточні цифри наразі уточнюються.

Війна в Україні. Ключові події на момент 13:00

Охтирка — під контролем ЗСУ. Про це повідомила радниця голови Сумської військової адміністрації Альона Бояринова.

На залізничних стовпах та інших об’єктах інфраструктури ворог почав залишати мітки. Нагадаємо, що повідомити про підозрілі мітки можна за допомогою офіційного чатботу.

Сумська обласна військово-цивільна адміністрація повідомляє про розповсюдженням на підконтрольній території замінованих цінних речей, технічних гаджетів диверсійними групами. Всіх громадян просять терміново повідомляти про такі факти та не чіпати відповідні речі.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Київ і ключові міста навколо столиці контролює наша армія. «Окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави і поставити тут своїх маріонеток, як у Донецьку. Ми зламали їхній задум, – сказав президент України».

Максимально залишайтеся вдома, ми обороняємо наше місто. З такими словами до киян звернувся міський голова Києва Віталій Кличко. Він також закликав бізнес допомагати місцевим жителям. «Звертаюся до бізнесу. Місто робить все можливе. Надайте допомогу киянам продуктами харчування, водою, предметами першої необхідності. Це потрібно людям, які перебувають в укриттях, метро, лікарнях, – каже Кличко».

Станиця Луганська, Кримське та Марківка залишаються тимчасово окупованими російськими військами, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Крім того, у місті Сєвєродонецьк готується до оборони.

Хорватія готує пакет антиросійських санкцій, повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. «Загреб пам’ятає, як Україна на початку 90-х конкретними рішеннями допомогла хорватам у Вітчизняній війні. Тепер Хорватія готує рішення, щоб віддячити», – пише міністр.

Італія підтримала відключення Росії від SWIFT та надання оборонної допомоги, повідомляє президент України Володимир Зеленський.

На залізничних стовпах та інших об’єктах інфраструктури ворог почав залишати мітки. Нагадаємо, що повідомити про підозрілі мітки можна за допомогою офіційного чатботу.

Сумська обласна військово-цивільна адміністрація повідомляє про розповсюдженням на підконтрольній території замінованих цінних речей, технічних гаджетів диверсійними групами. Всіх громадян просять терміново повідомляти про такі факти та не чіпати відповідні речі.

За матеріалами fakty.com.ua

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