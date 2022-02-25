Сервіс допомоги українцям, які втратили будинки після бомбардувань: як скористатися

Міністерство внутрішніх справ України просить поширити онлайн-сервіс допомоги з пошуку безпечного притулку

Мешканці Львівської, Закарпатської, Волинської, Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької чи Рівненської областей, які готові прийняти людей, що тікають від бомбардувань на фоні вторгнення Росії в Україну, повинні заповнити форму за посиланнм.

Поділитися домом із співвітчизниками можуть як жителі міст, так і невеликих селищ та сіл. Інформація, вказана в онлайн-формі, буде оброблена‎ та передана людям, які шукають захист, після узгодження з вами.

Ті громадяни, які втратили домівки після бомбардувань та обстрілів і шукають безпечний притулок, можуть заповнити форму ТУТ.

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