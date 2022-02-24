Як убезпечити себе в Києві: сирени, карта укриттів та робота транспорту

Ранком четверга, 24 лютого, у Києві було чутно кілька вибухів. За повідомленням із соцмереж, вибухи лунали в районі Гостомеля (військовий аеродром) та неподалік Троєщини. Тому жителям Києва варто розібратися, як убезпечити себе під час надзвичайного стану та напад агресора.

Що робити у разі спрацювання сирен

Якщо ти чуєш звуки сирен або гучномовця, які тривають протягом кількох хвилин, це означає “Увага всім!”

Через п’ять хвилин після сигналу потрібно ввімкнути телевізор або радіо. Там почуєш важливу інформацію.

Далі треба виконувати інструкції, які почув(-ла). Теле- та радіоканали потрібно залишити увімкненими, щоб дізнатися нову інформацію.

Карта укриттів Києва

Оскільки поведінка ворога непередбачувана, потрібно заздалегідь подумати про те, куди тікати у разі потреби. Йдеться про бомбосховища та укриття.

Київська служба порятунку має карту, на якій позначені всі бомбосховища. Переглянути карту укриттів Києва можна за посиланням.

Бігти до укриття потрібно лише після повідомлення про це. З собою краще взяти “тривожну валізу”.

Тримайте напоготові “тривожну валізку”. Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховищ, — порадив міський голова столиці Віталій Кличко.

Чи працює громадський транспорт

Громадський транспорт столиці продовжує працювати. Про це ранком повідомили в КМДА.

Крім того, проїзд у громадському транспорті столиці безкоштовний.

Наразі відключено автоматизовану систему оплату проїзду, тож валідувати транспортну картку у комунальному транспорті не потрібно.

Тим часом міський голова столиці Віталій Кличко закликав киян зберігати спокій і за можливості залишатися вдома. За його словами, найстрашніший ворог зараз — це паніка.

Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома.

Чи працюють садочки, школи та лікарні в Києві

Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією. Зокрема, від сьогодні, 24 лютого, у Києві не працюють школи та садочки.

Натомість лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працюють в посиленому режимі.

Яка ситуація на АЗС столиці

Наразі через паніку АЗС столиці паралізовані, утворилися величезні черги. Те саме відбувається у продовольчих магазинах, аптеках, коло банкоматів.

Багато мешканців столиці ухвалили рішення виїхати за межі міста. Влада просить не ухвалювати поспішних рішень.

Основні магістралі мають бути вільними для проїзду швидких, пожежних чи військових автомобілів.

Рятувальники додають: на трасі на в’їзді-виїзді з Києва виставлена рятувальна техніка, зв’язок забезпечений. Система управління працює, тож причин для паніки немає.

Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про військову спецоперацію на Донбасі. Російські війська почали активні дії. Вибухи було чутно в кількох містах України, зокрема і в Києві. Через пряме військове вторгнення Росії на всій території України вводять воєнний стан.

За матеріалами https://vikna.tv