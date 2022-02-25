Звернення Володимира Зеленського від 25.02 2022: повне відео

Президент України Володимир Зеленський записав емоцийне звернення до європейців та українсьького народу 25 лютого 2022 року
Відео було опубліковано на офіційній сторінці глави держави в Instagram та доповнено коротким, але потужним меседжем: «Вторгнення Росії в Україну – це не просто вторгнення, це початок війни проти Європи. Проти єдності Європи. Проти елементарних прав людини у Європі. Проти усіх правил співіснування на континенті. Проти того, що європейські держави відмовляються ділити кордони силою».
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Фото: @zelenskiy_official