Як не стати жертвою дезінформації: 10 порад

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розробила пам’ятку з рекомендаціями, які допоможуть розпізнати фейкову інформацію

У ніч з 23 на 24 лютого Росія напала на Україну. В багатьох областях країні точаться запеклі бої, лунають обстріли та вибухи. Громадян просять зберігати спокій та не панікувати, однак російські колаборанти ведуть інформаційну війну — поширюють фейкови новини з метою дестабілізації ситуації в Україні.

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Міністерство інфраструктури України вже оприлюднило список офіційних джерел інформації. Ці ресурси надають актуальні та достовірні факти. В той же час Державна служба з надзвичайних ситуацій розробила рекомендації, як не стати жертвою дезінформації:

Нагадаємо, Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні. Особливий правовий режим встановлений на всій території країни на 30 днів із можливістю продовження.

За матеріалами: https://fakty.com.ua