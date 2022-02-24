Брифінг Президента України Володимира Зеленського щодо ситуації в Україні.

“Нашим військовим потрібна підтримка нашого населення. У нас, повірте мені, потужна армія. І наше населення – це також потужна армія. ЗСУ ведуть дійсно тяжкі бої, відбиваючі атаки на Донбасі та в інших регіонах. Ворог поніс серйозні втрати і їх буде ще більше. Вони прийшли на наші землі”.