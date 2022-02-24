Новий каналНовини

Брифінг Президента України Володимира Зеленського щодо ситуації в Україні.

Звернення президента України Володимира Зеленського до народу від 24.02.2022

Брифінг Президента України Володимира Зеленського щодо ситуації в Україні.

“Нашим військовим потрібна підтримка нашого населення. У нас, повірте мені, потужна армія. І наше населення – це також потужна армія. ЗСУ ведуть дійсно тяжкі бої, відбиваючі атаки на Донбасі та в інших регіонах. Ворог поніс серйозні втрати і їх буде ще більше. Вони прийшли на наші землі”.

Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні: що це означає

Тривожна валіза: Список речей першої необхідності

В тему:

Стало відомо, чи курсують потяги в Україні

Опубліковано повний список офіційних джерел інформації

выбор редакции новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь