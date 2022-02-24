Стало відомо, чи курсують потяги в Україні

Укрзалізниця повідомляє про те, що потяги продовжують курсувати Україною за звичайним графіком. Компанія гарантує безперебійність перевезень вантажів та пасажирів.

Перевезення вантажів та пасажирів виконуються у повній відповідності до графіку та замовлень.

Також працює вся залізнична інфраструктура: вокзали, станції, вантажні термінали тощо.

Обмеження щодо курсування потягів може відбутися виключно за рішенням влади, ЗСУ чи Нацполіції. Про всі важливі зміни українців сповіщатимуть через веб-сайт, а також сторінки Укрзалізниці у Facebook та Telegram.

Ми – це Україна! Зеленський записав звернення

Тривожна валіза: Список речей першої необхідності

Чи працює громадський транспорт

У Києві громадський транспорт продовжує працювати. Крім того, проїзд у ньому відсьогодні безкоштовний.

Відключено автоматизовану систему оплати проїзду, тому валідувати транспортну картку в комунальному транспорті не потрібно.

Проте влада закликає мешканців столиці за можливості залишатися вдома й не створювати заторів на дорогах. Основні магістралі мають бути вільними для проїзду швидкої допомоги, пожежних або військових автомобілів.

Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про військову спецоперацію на Донбасі. Російські війська почали активні дії. Вибухи було чутно в кількох містах України, зокрема і в Києві. Через пряме військове вторгнення Росії на всій території України вводять воєнний стан.

За матеріалами https://vikna.tv