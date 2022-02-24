Актуальні новини України станом на 18:00 24 лютого

Росія напала на Україну: читай головні новини про те, що відбувається на території країни станом на 18:00 24 лютого
- Російсько-окупаційні війська намагаються захопити Чорнобильську АЕС.
- Внаслідок бою на кордоні з Білорусією противник зазнав втрат, знищено п’ять БТР та автомобіль. Зупинено наступ танків у районі Путивлю. Над Вишгородом збито вертоліт К52.
- На півдні України йдуть запеклі бої: під ударом Генічеськ, Каховка та Скадовськ.
- У зверненні глава країни Володимир Зеленський закликав громадян допомагати нашій армії та вступати до лав Збройних сил України.
- Бригада швидкого реагування Національної гвардії України дала відбій противнику у Гостомелі.
- На Сумщині зупинено наступ танків противника в районі Путивля.
- Під Черніговом здався російський розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади. Військові думали, що їх везуть додому після навчань, а не воювати
- Міністр Кулеба закликав країни Євросоюзу відключити Росію від Swift.
Що робити під час обстрілів і залпового вогню
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Слава Збройним Силам України! Слава Україні!
За матеріалами: fakty.com.ua