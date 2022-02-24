Новий каналНовини

Актуальні новини України станом на 18:00 24 лютого

Актуальні новини України станом на 18:00 24 лютого

Росія напала на Україну: читай головні новини про те, що відбувається на території країни станом на 18:00 24 лютого

  • Російсько-окупаційні війська намагаються захопити Чорнобильську АЕС.
  • Внаслідок бою на кордоні з Білорусією противник зазнав втрат, знищено п’ять БТР та автомобіль. Зупинено наступ танків у районі Путивлю. Над Вишгородом збито вертоліт К52.
  • На півдні України йдуть запеклі бої: під ударом Генічеськ, Каховка та Скадовськ.
  • У зверненні глава країни Володимир Зеленський закликав громадян допомагати нашій армії та вступати до лав Збройних сил України.
  • Бригада швидкого реагування Національної гвардії України дала відбій противнику у Гостомелі.
  • На Сумщині зупинено наступ танків противника в районі Путивля.
  • Під Черніговом здався російський розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади. Військові думали, що їх везуть додому після навчань, а не воювати
  • Міністр Кулеба закликав країни Євросоюзу відключити Росію від Swift.

Що робити під час обстрілів і залпового вогню

Як убезпечити себе в Києві: сирени, карта укриттів та робота транспорту

Слава Збройним Силам України! Слава Україні!

За матеріалами: fakty.com.ua

выбор редакции новости новости 2022
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь