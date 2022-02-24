Що робити під час обстрілів і залпового вогню

Служба безпеки України опубликувала пам’ятку з корисною інформацією

Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні. В багатьох областях країни чутні звуки обстрілів і вибухів, в столиці оголошена повітряна тривога — жителі зібрали тривожні валізи та готові в будь-який момент вирушити до найближчого укриття. Українцям радять уважно слідкувати за новинами, щоб розуміти ситуацію.

Як убезпечити себе в Києві: сирени, карта укриттів та робота транспорту

Опубліковано повний список офіційних джерел інформації

Що робити під час обстрілу стрілецькою зброєю, артобстрілів і артилерійських обстрілів системами залпового вогню, читай в інформацийних керівництвах від Служби безпеки України: