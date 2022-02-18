Рецепт з дитинства: Як приготувати корисний гоголь-моголь

Цей напій відразу викликає ностальгічні спогади. Саме таким гоголем-моголем багатьох бабусі лікували від ГРВІ, грипу та інших хвороб, тому смак цього варива знайомий з дитинства практично кожному.
Навряд чи таким «коктейлем» дійсно можна вилікувати щось серйозне, але повітряний напій зараз багато хто готує вдома, часом замінюючи їм молочний коктейль. У гастрошоу «Хлебное зрелище» на Новому каналі одному з шефів Антону Васильєву випало завдання – приготувати гоголь-моголь з інгредієнтів, які є на столі. А так як набір продуктів у шефа за правилами шоу був досить обмежений, то Антон приготував гоголь-моголь за класичним рецептом.
Приготування:
Готово!
Лайфхак: Перед приготуванням яйця краще охолодити, тоді напій вийде більш повітряним.
Приготувати гоголь-моголь можна в різних варіаціях. Наприклад, не з жовтків, а, навпаки, з білків.
Приготування:
Такий гоголь-моголь скоріше схожий на десерт, ніж на коктейль, тож сервірувати його краще в креманці з ложечкою.
І ще один рецепт, який точно буде всім до смаку.
Приготування:
Готово! За смаком напій нагадує солодкий латте, але при цьому він дуже поживний і корисний.
До речі, ви знали, що саме гоголь-моголь рятує співаків при втраті голосу, так що якимось чудодійними властивостями цей напій точно володіє.
Ще більше рецептів дивіться в гастрошоу «Хлебное зрелище» на YouTube (Новий канал) щонеділі о 12:00.
Фото: IStock
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