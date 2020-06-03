Кулінарний словник: Що таке скрембл, і як його готувати

У новому випуску гастрошоу «Хлебное зрелище», яке виходить на YouTube Нового каналу щонеділі о 12:00, шеф Антон Васильєв приготував для блогера Богдана Буше скрембл. Так як саме ця страва особливо припала до душі герою серіаліті «Київ вдень та вночі», ми вирішили розібратися, що ж таке взагалі – скрембл, і з чого його готують.

Отже, що таке скрембл?

По суті модне слово «скрембл» означає звичну нам яєчню-болтушку, і це ідеальна страва для сніданку.

Головне правило при приготуванні скрембла – дотримуватися класичного рецепта, тоді страва вийде повітряною і ніжною.

Для приготування скрембла, вам знадобиться всього кілька інгредієнтів:

Яйця-2 шт.

Молоко – 2 ст. л.

Оливкова олія – ​​1 ч. л.

Дрібочка солі

Ось і весь список складових класичного скрембла. Готувати його дуже просто і для цього не потрібно мати будь-яким кулінарним досвідом.

Покрокове приготування скрембла

Крок 1.

Збийте яйця. Цей етап дуже важливий, тому що від того, наскільки ми добре зіб’ємо жовтки з білками, залежить пишність і «пухнастість» страви.

Крок 2.

Додайте злегка підігріте молоко. Продовжуйте гарненько збивати суміш, додайте сіль.

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Крок 3.

Намажте рівномірно масло на сковороду пензликом, розігрійте її і вилийте скрембл. Готувати яйця краще на невеликому вогні, постійно перемішуючи силіконовою або дерев’яною лопаткою по мірі «схоплювання», щоб виходили невеликі шматочки.

Невеликий лайфхак: зніміть пательню з плити за хвилину до того, як яйця будуть готові. Страва сама «дійде» на теплій сковорідці, зате так ви її точно не пересмажите, що дуже важливо!

Скрембл – ідеальна страва для сніданку, тому найкраще її подавати так, як це зробив Антон Васильєв в «Хлебном зрелище»: виклавши на тост. Зверху можна посипати зеленою цибулею або дрібкою перцю. Смачного!

І не пропустіть новий випуск гастрошоу “Хлебное зрилище”, який вийде на YouTube Нового каналу в неділю 7 червня о 12:00!