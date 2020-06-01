Довели до сліз Богдана Буше, давилися гамбургерами і кидалися їжею: Як розважалися шефи Хлебного зрелища

В неділю 31 травня на YouTube Нового каналу вийшов вже третій випуск гастрошоу «Хлебное зрелище». Цього разу шефи Ілля Сьомін та Антон Васильєв готували свої страви для Богдана Буше – відомого блогера і героя серіаліті «Київ вдень та вночі»

За правилами шоу обом кухарям дісталися однакові набори продуктів, з яких їм належало приготує незвичайні кулінарні шедеври. У цьому випуску список інгредієнтів був особливим – шпроти, яйця, пельмені, злегка підвялий шпинат «колишньої», кетчуп, майонез… Загалом то, що можна знайти в холодильнику у кожного холостяка.

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Шефи одразу намітили, що готуватимуть. Антон Васильєв вирішив зробити акцент на пельменях, приправивши іх класичним кетченезом (кетчуп + майонез), і окремо зібрав тост зі шпинатом, скремблом і шпротами. А його конкурент – Ілля Сьомін вирішив об’єднати всі інгредієнти в одній страві, яку він назвав «пельменетост». Чиє рішення було більш виграшним – вирішувати Богдану!

Перед тим, як почати приготування, у кухарів з’явився шанс заробити додаткові 100 доларів на свій рахунок. А ми нагадаємо, що в кінці кожного випуску шеф, чиє блюдо вибере зірковий експерт, отримує 100 доларів, і в фіналі проекту кухар, який зібрав більшу суму, забирає всі гроші і отримує заповітний приз – гастротур в Нью-Йорк.

Тож бонусні 100 доларів дуже знадобилися б кожному з шефів. Щоб їх отримати, Антону та Іллі належало на швидкість з’їсти два гамбургера. Той, хто зробить це швидше, і ставав володарем приємного бонусу. Головна складність конкурсу полягала в тому, що бургери не можна було запивати, тому довго час шефи йшли нарівні, намагаючись впихнути гамбургери всухом’ятку. Поки Ілля не придумав лайфхак і не полив свій бургер кетчупом. Це значно прискорило процес, і саме Ілля першим проковтнув останню булку і отримав призові 100 доларів.

Натхненний перемогою Ілля повернувся до основних процесів, і, здавалося, зовсім забув, що їх чекають перші ускладнення. Але розслаблятися не можна було, тому що практично відразу на шефів «посипалися» завдання: Ілля знову убрався в ростовий костюм. У минулому випуску це був сумоїст, а на цей раз – динозавр, який практично повністю закрив шефу огляд. Дивитися, що ж він готує, Ілля міг через невелике віконце на шиї.

Антону «пощастило» не менше. Мало того, що йому довелося випити чудодійний гоголь-моголь власного приготування, так незабаром на його руці опинився пристрій, який щохвилини давав розряд струму. Так собі ідея, особливо коли прийшов час сервірування!

Але, незважаючи на всі складнощі, шефи впоралися із завданням і відправили свої страви Богдану Буше.

Рецепти страв:

Так вийшло, що блогер отримав продукти в трьох контейнерах, і спершу не розібравшись куштував тільки страви Антона, думаючи, що пельмені і тост зі шпинатом і шпротами – від різних шефів.

І тільки в кінці він помітив ще один закритий бокс, всередині якого ховався пельменетост Іллі.

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Правда, побачивши в тарілці скромний «бутерброд» зі смаженим пельменем і увіткненою в нього іменинною свічкою, Богдан засмутився – для чоловіка такої страви занадто мало. Але зазначив особливий смак:

– Відразу видно, людина старалась, не просто пельмень взяла, кинула в окріп і зварила, а ще й підкоптила. Може, у нього був горєлка, а може цей пельмень призначений, щоб його подавали на вугіллі.

Правда, розкусивши тісто, Богдан одразу ж закашлявся і на його очах навіть виступили сльози – Ілля перестарався, додаючи в свою версію кетченеза чорний перець.

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Тому Богдан визнав переможцем Антона Васильєва, страви якого (нехай навіть одна з них було просто вареними пельмешками!) Богдану здалися більш ситними і раціональними.

Блогер зізнався, що вони навіяли йому спогади про дитинство і студентські роки, коли пельмені і тост зі шпротами були класичним варіантом сніданку, обіду і вечері.

Таким чином, після третього випуску «Хлебного зрелища» рахунок рівний, у обох шефів на рахунку по 200 доларів, і вони продовжують боротьбу на рівних. Але все змінить 4 випуск! Дивіться в неділю 7 червня о 12:00 на YouTube (Новий канал) «Хлебное зрелище» – нові інгредієнти, нові смішні завдання для шефів і, звичайно ж, новий зірковий експерт! Хто це буде, дізнаєтеся зовсім скоро!

Дивитись третій випуск повністю: