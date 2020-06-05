Мачанка: як приготувати український народний діп

Шеф-кухар Антон Васильєв розповів про традиційну страву української кухні

У гонитві за делікатесами ми часто забуваємо, наскільки українська кухня смачна й самобутня. І даремно! Вареники та борщі заслуговують не меншої уваги, ніж піца і бургери, а мачанка може замінити якийсь модний соус – наприклад, тартар чи песто.

– Мачанка – це народний діп (соус для обмочування в нього їжі, – прим. ред.), дуже популярний на західній Україні, – каже шеф-кухар Антон Васильєв, учасник гастропроекту «Хлебное зрелище», який Новий канал випускає в YouTube.

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Історична довідка: назва цієї страви походить від слова «вмочати», тому що в мачанку мочали млинці. Винайшли цей соус селяни, які витрачали багато часу і сил на роботу в полі – їм потрібна була страва, яка буде ситною, смачною і швидкою в приготуванні.

Український традиційний соус може готуватися як з м’яса, грибів, так і з молочних продуктів. Традиційно мачанка подається до млинців, але цілком підійде і як доповнення до гарніру.

Молочна мачанка: рецепт

Інгредієнти:

вершкове масло – 50 г;

молоко – 30 мл;

сметана – 150 г;

сир – 250 г;

чорний перець – за смаком;

сіль – за смаком;

кріп – 40 г

Спосіб приготування:

Протріть сир через дрібне металеве сито. З’єднайте його зі сметаною і ретельно розітріть. Якщо хочете отримати більш рідку мачанку, додайте трохи молока. Розтопіть вершкове масло і вмішайте його в масу разом із сіллю та перцем. Дрібно нарубайте кріп і вмішайте його в сирну масу.

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М’ясна мачанка: рецепт

Інгредієнти:

свинина – 1 кг;

свинячий жир – 100 г;

борошно – 30 г;

ріпчаста цибуля – 100 г;

соняшникова олія – 50 г;

сметана – 200 г;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Наріжте свинину невеликими шматочками і підсмажте на свинячому жирі. Пасеруйте борошно до золотистого кольору і перемішайте його з підсмаженою цибулею. Додайте перець, сіль, заправте сметаною і доведіть суміш до кипіння. Залийте отриманим соусом свинину і доведіть її до готовності. Подавайте з локшиною, картоплею або гречкою.

У свіжому випуску «Хлебного зрелища» Антон спробував приготувати мачанку з продуктів, які нібито залишилися у нього на другий день після весілля. Чи вдалося шеф-кухарю вразити подобою мачанки ведучу і діджея Дашу Коломієць, ви зможете дізнатися вже цієї неділі, 7 травня. О 21:00 Новий канал випустить у YouTube свіжий випуск «Хлебного зрелища».

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