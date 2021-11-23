Олександр Педан знайшов в Україні «Сікстинську капелу»

Ведучий Нового каналу проінспектував одне з головних студентських міст України

Обличчя Нового каналу, ведучий реаліті «Екси» та Improv Live Show, сучасний тато Олександр Педан знімає освітнє тревел-шоу. В рамках соціального проекту «УніверCheck». він разом із 16-річною донькою Лерою їздить по університетах України. Показує студентське життя міста, гуртожитки, аудиторії та дізнається особливості найкращих вишів. Усе для того, щоб показати українцям правду про навчальні заклади, облегшити вибір абітурієнтам і допомогти власній доньці визначитися з місцем навчання після школи. Однією з локацій, яку обрала для інспекції команда проекту «УніверCheck», стала Львівська політехніка.

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– Ми хотіли підкреслити потужний ІТ-кластер у місті. Це поки що єдиний технічний виш у нашому тріпі, – каже Педан. – Якщо чесно, не очікував такої краси від подібного закладу. Наразі це, певно, найкрасивіший університет, який я бачив в Україні. Він побудований за зразком Віденського, зовні подібний до нього. І всередині все розписано, розмальовано, оскільки у виші є потужний факультет архітекторів. Актова зала нагадала мені Сікстинську капелу у Ватикані.

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Львівська політехніка співпрацює зі світовими компаніями. Зокрема, там є лабораторії, створені Siemens, Muller, Schneider. А ІТ-компанія SoftServe дозволяє студентам практикуватися в їх в офісах, і, зрештою, надає можливість отримати там роботу.

– Львів упевнено можна назвати студентським містом, – зазначає Олександр Педан. – По-перше, там справді дуже багато молоді на вулицях! А по-друге, це абсолютно не дивно, бо молоді там є що робити: безліч фестивалів, парків, спортивних майданчиків… Історичний центр Львова просто нашпигований кафешками, ресторанчиками на будь-який смак та гаманець.

Перші випуски проекту можна буде побачити на YouTube-каналі Олександра Педана в березні 2022 року. Стежте за нашими новинами, щоб дізнатися ще більше подробиць про університети України.