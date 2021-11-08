Олександр Педан із донькою знайшли університет, де пацієнти-манекени вміють втрачати свідомість і народжувати

Український виш, що вразив потужністю та інтерактивністю, ведучий Нового каналу покаже у своєму освітньому тревел-шоу

Улюблений ведучий Нового каналу Олександр Педан разом зі своєю 16-річною донькою Лерою продовжують зйомки соціального проекту про університети України «УніверCheck». В освітньому тревел-шоу для YouTube покажуть правду про виші, студентське життя у містах, гуртожитки та всі цікаві можливості для молоді. Нещодавно вони відвідали Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

– Недарма Харків називають студентською столицею України, – ділиться ведучий реаліті «Екси» та Improv Live Show на Новому каналі. – Там дуже класна інфраструктура для студентів, багато безкоштовних місць – усілякі парки та навіть зоопарк. Університет імені В. Н. Каразіна знаходиться в самому серці міста, на одній з найбільших площ Європи – площі Свободи.

Донька Олександра Педана побувала на вибуху на газовій станції

Дві будівлі, де знаходиться виш, спорудили для уряду, коли Харків був столицею України. За словами Педана, це помітно одразу, адже монументальна споруда вражає і зовні, і всередині.

– В університеті знаходиться музей археології. Я не так багато бачив таких в Україні. Також є музей історії Каразіна, де показано, як тут навчалися в імперські часи, які були мундири у студентів та викладачів, – розповідає новоканалець. – Ще в університеті є класні аудиторії-лабораторії. А також симуляційний центр, де відтворили лікарню з палатами та пацієнтами. Пацієнти – інтерактивні манекени, якими керують комп’ютери. Вони вміють плакати, втрачати свідомість, народжувати тощо. Обладнання, до речі, привезене з Ізраїлю, США та Канади. У цьому навчальному закладі багато різних спеціальностей. Екскурсію нам проводила дівчина, яка навчається на астронома. Цікаво, що при гуртожитку є Karazin Student Hall, у якому студенти можуть проводити вільний час. Там стоять більярдні столи, настільні ігри, проектор для перегляду кіно.

«Святкуємо 18 років у шлюбі!» Олександр Педан поділився секретами щасливої сім’ї

Зі зйомок Олександр та Лера Педани поїхали не з порожніми руками. Оскільки в університеті є власний мерч, то зіркам подарували худі, чашки та всілякі дрібниці.

– Одразу відчула потужність Харківського університету. Він дає багато можливостей, – поділилася враженнями донька зіркового тата. – Місто за атмосферою нагадало Київ, мені це імпонує.

Перші випуски проекту можна буде побачити на YouTube-каналі Олександра Педана у березні 2022 року. Стежте за нашими новинами, щоб дізнатися ще більше подробиць про університети України.