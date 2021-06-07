Покроковий рецепт трояндового конфітюру з трьох інгредієнтів від «Пекельної кухні»

Сушефиня «Пекельної кухні» Олена Жаботинська розповіла, як приготувати божественне варення з рожі

Літо – ідеальний час, аби насолодитися сезонними фруктами та ягодами. А також заготувати смаколики на зиму. Консервувати можна не лише плодово-ягідні джеми, а ще й варення з троянди. Як це правильно робити, і які квітки варто обрати, поділилася досвідчена кулінарна експертка, сушефиня «Пекельної кухні» (Новий канал) Олена Жаботинська.

Інгредієнти:

1 кг пелюсток чайної троянди (вони бувають від світло-рожевого до темно-рожевого, майже червоного кольору);

1 кг цукру;

100 г лимону.

Крок №1. Очистіть пелюстки від квітколожа. Не залишайте ні листочків, ні тичинок, ні всяких жучків та комашок. Квіти мають бути абсолютно сухі та повністю розпущені. Якщо буде зайва волога, то конфітюр вийде рідким, не з таким яскравим смаком та з меншим терміном придатності.

Крок №2. Якщо ви робите для себе вдома маленьку баночку рожі, то можна від кожної пелюстки відрізати білий кінчик, який трішки гірчить і робить колір конфітюру не таким яскравим. Але це необов’язково. Якщо й буде легка гірчинка, вона не шкодить і не заважає розкритися смаку.

Крок №3. На 1 кг пелюсток візьміть 1 кг цукру і 100 г лимону. Він виступає як консервант і стабілізатор кольору. Пелюстки найкраще перетерти з цукром в охолодженій ступці. Можна перебити до трьох хвилин блендером. В самому кінці треба додати вичавлений з лимону сік. І все гарно перемішати.

Крок №4. Розфасуйте конфітюр по баночках. Вони попередньо мають бути добре простерилізовані. Щільно закрийте їх кришками і зберігайте в холодильнику! Термін зберігання – один рік.

– Якщо у вас немає змоги тримати джем у холодильнику, можна додати більше цукру – від 1,5 до 2 кг на 1 кг пелюсток. Тоді його можна зберігати в підвалі або просто в темному прохолодному місці, – ділиться порадами Олена. – Конфітюр з рожі в жодному разі не варять. Адже тоді пелюстки миттєво втрачають свій смак, колір і аромат. І без проварювання вони чудово зберігаються та дуже смачні!

А от якими порадами сушефиня ділилася з учасниками проекту «Пекельна кухня» – побачите цієї осені на Новому каналі.

Фото: IStock

Читай також:

Рецепт пирога зі спаржею від Шефа «Пекельної кухні»

Рецепт брускетти с лососем-гравлаксом від Шефа «Пекельної кухні»