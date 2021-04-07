Андрій Рибак – про невдалі побаченнях: «Піднявся й пішов»

За лаштунками Improv Live Show комік і учасник реаліті «Холостячка» згадав провальні зустрічі з дівчатами

Одна з популярних імпровізацій другого сезону Improv Live Show (Новий канал) – швидкі побачення. Хто лишень не приходить на зустрічі до зіркових красунь. Лесю Нікітюк кликав на рандеву романтичний маніяк, а Олю Полякову – сам Посейдон. Смішні скетчі навіюють на гостей шоу спогади про провальні побачення. Одне з таких згадав ведучий Андрій Рибак.

– Якось я домовився про зустріч із дівчиною в кафе, – розповів він Новому каналу. – Сподівався, що це буде побачення тет-а-тет, але сталося не зовсім так… Вона попередила, що до нас ще підійде її подруга. Спочатку я подумав, що та привітається і залишить нас, але дівчата почали спілкуватися між собою, і це спілкування затягнулося. Я намагався вставити п’ять копійок, але це було недоречно. До того ж, мене ігнорували. Через півгодини розмови офіціант приніс замовлення, який друга дівчина, мабуть, зробила заздалегідь. Зрештою я заплатив за себе, піднявся й пішов (сміється). Вирішив не заважати зустрічі.

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Траплявся в житті зіркового красеня й недоречний флірт.

– Багато було безглуздих жартів, на які дівчата ображалися. Таке намагаєшся забувати, – сміється Андрій. – На те він і невдалий флірт, що потім із цією людиною ви навряд чи зустрінетеся.

А от у яких образах четвірка імпровізаторів Вова Шумко, Рома Міщеряков, Валік Міхієнко і Костя Трембовецький будуть запрошувати зіркових учасниць на побачення – дивіться щовівторка о 20:00 в Improv Live Show на Новому каналі.