Як Олю Полякову розігрують її музиканти

За лаштунками Improv Live Show артистка розказала про курйози на сцені

А ви знали про одну кумедну телевізійну традицію із назвою «зеленка»? Під час крайнього концерту в турі заведено розігрувати артиста. З нього може пожартувати лише колектив. Зазвичай співаку вимикають музику або на сцену не виходить балет. Тоді виконавцю треба імпровізувати так, аби глядачі нічого не помітили. Інколи такі розіграші стають родзинкою концертної програми. За лаштунками Improv Live Show (Новий канал) співачка Оля Полякова розказала, які «зеленки» їй влаштовував колектив.

– Мене всі бояться, тому жартують дуже рідко, – зізнається співачка. – Та все ж траплялися випадки, коли колектив під час концерту кепкував з мене. Пригадую, як я вийшла на сцену, а в стійку для мікрофону був запханий банан. Довелось обіграти ситуацію (усміхається). А ще під час виконання ліричної пісні замість балету до мене вийшла команда в костюмах та кокошниках.

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Оля теж не пасе задніх і частенько розігрує свій колектив.

– Хотіли «зеленку» – отримали її й від мене, – розповідає співачка Новому каналу. – Під час концерту я змінила одну композицію. Сіла за фортепіано та почала її виконувати. Мої музиканти були шоковані. Але молодці, не розгубилися, і після кількох акордів підхопили мелодію та почали теж імпровізувати. Музичний експеримент удався. А головне, що глядачі нічого не запідозрили.

Не пропустіть сьогодні Improv Live Show з Олею Поляковою о 20:00 на Новому каналі.