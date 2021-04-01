Відомий комік – про підколи та розіграші

Учасник Improv Live Show Володимир Шумко (Новий канал) з дитинства любить пожартувати з інших

Вові Шумку не потрібно спеціально чекати 1 квітня, щоб покепкувати. Він любить підколювати близьких і без приводу. Найбільше дістається дружині гумориста Ганні.

– Аня – дуже полохлива, і мені подобається жартувати з неї – трохи лякати. Все не дійдуть руки зняти нарізку відео, як я її лякаю, – сміється гуморист. – А взагалі, коли є напружена ситуація в родині, сміх зближує. Тому ми з Анею часто смішимо одне одного.

Вова Шумко на «ти» з гумором з самого дитинства.

– У школі був неслухняним. Завжди смішив свій клас. Але сварили не мене, а тих, хто сміявся з моїх жартів, – усміхається Шумко. – А я в цей момент робив вигляд, що дуже серйозний учень. Частенько вчителі викликали моїх батьків, а батьківські збори починалися й закінчувалися мною (сміється). Якось з однокласником ми з’їли рака з кабінету біології. Мені в щоденнику написали: «Купіть школі рака».

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Яке у тебе почуття гумору? ТЕСТ

Коли ж мама хотіла насварити сина-бешкетника, він розряджав ситуацію гумором.

– Пам’ятаю, якось приніс додому погані оцінки. Мама хотіла дати запотиличника. Зловив руку й почав з нею танцювати. Ситуація розрядилася, – поділився він.

Тепер своїм гумором і харизмою учасник Improv Live Show смішить не лише близьких, а й глядачів Нового каналу. А як він це робить, можна побачити щовівторка о 20:00.