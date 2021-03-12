Юлія Саніна поборола страх висоти завдяки «Орлу&Решці»

Фронтвумен гурту The Hardkiss разом із ALEKSEEV стали спешл ведучими випуску з Колумбії «Орла&Решки. 10 років»

Уже цієї суботи, 13 березня, о 10:00 Новий канал покаже «пригодницький блокбастер» із Юлією Саніною та ALEKSEEV у головних ролях. Українські зірки побували в місті Медельїн (Колумбія) і зняли багато неймовірних кадрів і навіть ексклюзивне інтерв’ю з братом відомого на весь світ наркобарона Пабло Ескобара. Ця поїздка запам’ятається Юлії Саніній ще з однієї причини. Вона поборола свій страх висоти, здійснивши екстремальний спуск по водоспаду.

– У моєму житті якось вже траплявся водоспад, коли були з чоловіком в Америці. Але не те що лізти, ми близько боялися до нього підійти, – розповіла Юля. – А тут не бачиш, куди йдеш, що під тобою. Жахливо боїшся зірватися. Та в якийсь момент я усвідомила, що не боюся висоти. І після цієї подорожі буду легше ставитися до екстриму і пробувати більше.

Що ще пережили селебритіз у Колумбії, дивіться в суботу о 10:00 на Новому каналі. А все, що залишилося за кадром, – в ексклюзивному «Тревел краш-тесті», який незабаром вийде на YouTube Нового каналу. Стежте за новинами.

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