«Люди відривали плити від надгробку»: ведуча «Орла&Решки» Юлія Саніна відвідала могилу Пабло Ескобара

Фронтвумен гурту The Hardkiss вирушила до колумбійського місто Медельїн зі знімальною групою найпопулярнішого українського тревел-шоу

Колумбійське місто Медельін відоме насамперед тим, що є батьківщиною наркобарона Пабло Ескобара – людини, яка до 1980 року контролювала 80% від світового ринку кокаїну. Тож опинившись у його рідному місті на зйомках тревел-проекту «Орел&Решка. 10 років», який показує Новий канал, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна не могла не відвідати знакове місце – будинок, у якому вбили Ескобара.

– Мене дуже здивувало, що на місці вбивства Пабло Ескобара не зробили музей або якесь пам’ятне місце. У будь-якій країні на цьому вже б заробляли гроші, водили туристів, – поділилася враженнями Юлія Саніна у «Тревел краш-тесті». – Це просто двоповерховий будинок, який після вбивства Ескобара переобладнали у школу іспанської мови. Зараз будівлю виставили на продаж. Якщо звичайний турист буде проходити повз, він навіть не зверне уваги на цей будинок і не знатиме, що в ньому сталося. Так колумбійці намагаються стерти зі своєї історії цей момент.

Відвідала фронтвумен The Hardkiss і могилу найвідомішого наркобарона в світі, яка знаходиться на кладовищі «Сади Монтесакро» в Ітагуї, на південь від Медельїна.

– Ескобар похований разом із мамою, татом, іншими родичами та нянею, яку він дуже любив. Нещодавно на цю могилу насипали багато камінчиків, тому що люди відривали плити від надгробку й забирали їх із собою, як сувенір. Річ у тім, що багато хто вважає Ескобара героєм на кшталт Робін Гуда, – пояснила ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Новий сезон» на Новому каналі. – Щоб потім не було так складно відновлювати могилу, і насипали ці камінці – кожен може взяти їх собі на згадку. Та я цього робити не стала.

Більше подробиць про поїздку Юлії Саніної та ALEKSEEV до колумбійського Медельїна – у «Тревел краш-тесті», який вийде зовсім скоро на YouTube-каналі Нового.

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років» і «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи з 10:00 на Новому каналі!

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