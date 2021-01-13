Як Григорій Решетнік виховує синів

Секрети виховання та дисципліни Решетніків-молодших він розповів під час зйомок шоу «Де логіка?»

Телеведучий Григорій Решетнік у листопаді 2020 року став багатодітним батьком. У них із дружиною Христиною народився третій син Сашко. Двом старшим, Вані та Дмитрику, – 7 та 3 відповідно. Секрети виховання своїх Решетніків-молодших Григорій розповів під час зйомок шоу «Де логіка?», яке стартує навесні на Новому каналі.

– Обожнюємо наші вечори, – розповідає ведучий. – Якщо це будній день, то ми з хлопцями традиційно вечеряємо разом, потім приділяємо час іграм та спілкуванню. Десь півгодинки дозволяємо їм подивитися мультики, а потім на ніч читаємо казки чи різні книги про динозаврів. Також розповідаємо чи вчимо вірші – молодшого потрібно готувати до школи, а для старшого це просто розвиток, адже він вже школяр.

Активний відпочинок у родині – у пріоритеті.

– Любимо проводити час на вулиці: катаємося на самокатах, велосипедах, граємо в м’яч. У наших хлопців дуже багато енергії, тож ми намагаємось спрямувати її у правильне русло. Вони регулярно займаються плаванням, – ділиться Григорій. – Вдома все спокійніше. Ми збираємо конструктори, обожнюємо щось майструвати. Часом граємо в настільні ігри, навіть у шахи.

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Щодо ґаджетів для дітей у сім`ї існує суворе правило.

– Ванюші, найстаршому сину, дозволяємо півгодинки пограти в ґаджет, але лише у вихідні, – зізнається ведучий. – Без цього з сучасними дітьми ніяк неможливо домовитись, але у нас таке правило.

Ведучий упевнений: народжувати дітей – круто і потрібно. Велика родина – це те, від чого вони з дружиною кайфують. І підхід до кожного сина знаходять теж особливий.

– Хоч скільки б дітей було, хоч скільки б ви їх виховували, кожного разу щось по-новому. Це такий подарунок з небес, до якого ти готуєшся, але підготуватися на 100% не можеш. У мене сльози радості, коли дивлюсь, як старші сини люблять найменшого, як той на них реагує та проявляє свої перші емоції.

А загадки, ребуси, логічні зв`язки – чекайте в інтелектуально-розважальному шоу «Де логіка?» Такий формат з`явиться вперше на українському телебаченні. Як зірки українського шоу-бізнесу будуть з цим справлятися, та чия логіка сильніша – жіноча чи чоловіча? Побачимо вже зовсім скоро на Новому каналі!