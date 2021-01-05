У дитинстві Сергій Притула наколядував мамі на шубу

Ведучий «Де логіка?» згадав, як зустрічав Різдво на Тернопільщині

На Галичині Різдво завжди було одним із тих свят, яке відзначають з розмахом. До нього й досі ретельно готуються. Поки дорослі пораються на кухні та по господарству, діти вчать колядки та репетирують Вертепи. Ведучий «Де логіка?» (шоу транслюватиме Новий канал) Сергій Притула в дитинстві теж колядував. І це приносило непоганий прибуток.

– Мені було десь років 12, братові – 15 із половиною чи 16. Ми були ловкі пацани, – усміхається Сергій. – В період зимових свят разом із братом колядували, засівали та щедрували. Заробили з ним стільки грошей, що на них придбали мамі шубу.

Цікавий факт, але Різдво – це те свято, на яке Сергій відмовляється працювати, хоч який би великий гонорар йому пропонували. Тому що мчить у Збараж, до мами. Вони збираються родиною за святковим столом, щоб поколядувати.

– «Добрий вечір тобі» і «Нова радість» – це must-have для колядника. Окрім цих традиційних колядок в мене є ще улюблена – «Небо і земля нині торжествують». Я в ній купаюся максимально, – розповідає Сергій. – В юні роки з мамою любили розкладати на два голоси «В Віфлеємі новина, Діва Сина породила. Породила в благодаті Непорочна Діва Мати Марія». Мама свого часу співала першим голосом у хорі, я в ансамблі співав третім. У залежності від компанії, від гурту людей, з якими сидиш за столом, ти або заводиш сам цю колядку, або вже приєднуєшся до неї.

На свята Сергій максимально відпочиває. Сили йому знадобляться. Адже весною його чекає прем’єра шоу «Де логіка?» на Новому каналі.

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