Jerry Heil – про колядування на Різдво: «Заробили по 3000 гривень на людину»

Українська молода авторка та виконавиця згадала, як заробляла перші гроші на Різдво та розповіла про грандіозні плани на майбутнє

Згадуючи дитинство та перший заробіток, у більшості людей спадає на думку Різдво. Гроші за колядки та щедрівки – те, чого найбільше чекають діти у цей період. Та і ставляться вони до цього дуже серйозно. Своїми спогадами, ексклюзивно для Нового каналу, поділилась молода українська виконавиця та авторка Jerry Heil.

– Ми з друзями з музичної школи колядуємо підряд ось уже десять років, – розповідає дівчина. – Колись ми вивчили інший альтернативний текст на музику Леонтовича «Щедрик». Тепер кожного року чекаємо дня, коли підемо розносити щастя по будинках. Пам’ятаю, якогось року ми на одну людину заробили близько трьох тисяч гривень. Тоді зрозуміли, що це наша «золота жила». (Сміється). Та, насправді, це відчуття, яке не можна ні з чим порівняти, коли ти приносиш святість у дім, люди стоять плачуть, а ти дійсно стаєш провідником свята.

Також Jerry Heil розповіла про свої грандіозні плани на майбутнє.

– В мене періодично з’являються ідеї написати власну колядку чи щедрівку, – зізнається вона. – Я все своє життя співала в хорі і, зрозуміло, до новорічного періоду ми завжди виступали десь з цими фольклорними піснями. Це не могло не надихати на власні твори. Цього року я вже записала TikTok-версію відомої колядки «Добрий вечір тобі». А в подальшому хочу, створюючи музику до кінофільмів, наприклад, обов’язково вплітати туди такі етноелементи, як різдвяні пісні.

Тож Jerry Heil радить всім пам’ятати традиції та створювати щось нове та яскраве. А побачити її ви зможете вже зовсім скоро у шоу «Де логіка?», яке покаже Новий канал вже цієї весни.

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