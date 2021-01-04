Оля Цибульська – про два важливі свята в один день

Артистка обожнює зимові традиції і вчить різдвяних пісень сина Нестора, який народився саме в цей час

Запальна українська співачка Оля Цибульська – з західної України, де завжди дотримуються різдвяних традицій. Ексклюзивно для Нового каналу вона зізналася, що так звикла до гучних і щирих святкувань, що, переїхавши до столиці, відчувала гострий брак атмосфери.

– Колядки – то перший гонорар кожної дитини, – ділиться артистка. – Коли я переїхала жити до столиці, кілька років не могла звикнути, що сусіди не знають одне одного й не ходять у гості на коляди. Ми вдома завжди співаємо всією родиною. Колядки – це спогад про дитинство і про диво, яке народжується разом із Віфлеємською зіркою. Треба гріти її в серці цілий рік.

Але згодом Різдво стало в її житті ще більш значущим, адже навіки пов’язалося з важливим і неповторним моментом – народженням синочка.

– Моє Різдво – найяскравіше, бо 6 січня народився наш син Нестор, – розповідає співачка. – Тому на святвечір ми щасливо святкуємо появу цього крутого хлопчика. Чоловік ще в пологовому запропонував традиційно на Різдво зустрічати лелеку. Та поки що мені вдається домовитись з цим птахом, аби ще трохи зачекав (сміється).

Нестор в Олі росте музикантом. У його арсеналі є майже всі музичні інструменти. Деякі з них іграшкові, а деякі вже справжні. Наприклад, цього року хлопчик замовив у подарунок святому Миколаю справжній професійний синтезатор YAMAHA, який, звісно, в нього з’явився. Тепер вдома у співачки ще більше концертів. Нестор навіть сам пише музику та пісні. До речі, і українською, і англійською. А ще часто допомагає мамі при створенні треків.

Колядувати маленький різдвяний іменинник теж любить. Минулого року вивчив традиційні пісні, тому залишилося їх пригадати, і буде справжнє свято.

А побачити Олю Цибульську можна буде в ефірі Нового каналу вже цієї весни. Там вона покаже всі свої інтелектуальні здібності у новому шоу «Де логіка?» та скіли гумору у другому сезоні Improv Live Show. Не пропустіть!

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