Jerry Heil вважають одним з відкриттів в українській музиці 2019 року. Одного дня Instagram-блогерка, яка робила кавери на відомі треки, прокинулася відомою співачкою. Її хіт та ліричне відео до нього #ОХРАНА_ОТМЄНА порвало YouTube. Слова проте, що вона не Лєна, а Яна звучали звідусіль. Усі чекали на продовження, і тоді Jerry Heil випустила сингл «Вільна каса». А після виходу повноцінного альбому вона стала мегапопулярною. Саме фанати вмовили Jerry Heil спробувати себе на Національному відборі на «Євробачення-2020». Співачка вийшла у фінал з піснею «Vegan». Розказуємо тобі топ-10 фактів про фіналістку Національно відбору на «Євробачення-2020» Jerry Heil:

1.Справжнє ім’я Jerry Heil – Яна Шемаєва. Вона народилася 23 жовтня 1995 року у Василькові на Київщині.

2.Jerry Heil виросла у сім’ї м’ясників, але сама сироїд.

3.З трирічного віку займалася музикою, вчилася у місцевій музичній школі, потім у Київському інституті музики імені Рейнгольда Глієра та Національній музичній академії України імені Петра Чайковського.

4.У 2014 році Шемаєва влаштувалася на роботу в маленький ресторан мексиканської кухні «Сальвадор» у Василькові. Вона грала на синтезаторі та співала кавери, а друг акомпонував їй на гітарі. За вечір їм платили 50—100 гривень. А зараз вона співпрацює із компанією Secret Service.

5.Починала свою діяльність з відео, у яких переспівувала хіти «Океан Ельзи», «Бумбокс», Adele, Джона Ледженда та інших виконавців. Згодом захоплення Яни переросло в повноцінний відеоблог.

6.Мала проблеми з законом. У серпні 2018 року компанія «Комп Мюзік Паблішинг» заблокувала YouTube-канал Джеррі Хейл за неправомірне використання авторських прав, тому що співачка не мала дозволу на публікацію кавер-версії треку Believer групи Imagine Dragons.

7.У 2019 році написала знакову пісню #ОХРАНА_ОТМЄНА, яка стала вірусною та набрала вже понад 14 мільйонів переглядів.

8.Випустила перший альбом з назвою #Я_ЯНА. Свіжа платівка вмістила у себе вісім іронічних треків.

9.Написала пісню для благодійного проекту #Моя_Дитяча_Мрія. В арт-марафоні проекту зібрали 100 тисяч малюнків дитячих бажань. Зібрані малюнки, як і кліп Jerry Heil, буде зашифровано в радіосигнал і надіслано у космос.

10.Jerry Heil готує для Нацвідбору пісню «Vegan». Це трек не про веганство як таке. Це демонстрація всьому світу, що Україна, її народ готовий до змін, готовий міняти свідомість та готовий бути толерантними у всіх питаннях, в тому числі і стилі харчування.

Нагадаємо, що Національний відбір на «Євробачення-2020» пройде 22 лютого. Організаторами Нацвідбору є СТБ і UA: Суспільне мовлення.

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