Які подарунки до Миколая готують Сергій Притула, Саша Педан та Леся Нікітюк?

Близькі замовили зіркам Нового каналу милі дрібнички, вони, в свою чергу, теж «написали листа» святому

У ніч з 18 на 19 грудня і дорослі, і малі чекають на диво – святий Миколай обходить домівки, щоб лишити чемним діткам подарунки, а нечемним – різочки. Дорослі теж можуть знаходити під подушкою щось для себе. Новий канал дізнався у Сергія Притули, Саші Педана та Лесі Нікітюк, які подарунки їм замовили рідні, та що ведучі отримають до свята.

Сергій Притула, ведучий «Діти проти зірок», «Де логіка?», «Хто зверху?»

– Соля тільки стає на цю доріжку – написання листів святому Миколаю, бо їй лише три роки. Дмитрик дуже довго визначається з тим, чого він хоче. Зазвичай в останні роки його бажання лежать радше в емоційній площині, ніж матеріальній. Дружині дарую на Миколая милі дрібнички. Можу купити якісь рукавички, а вона мені шапочку подарувати. Бо надто багато свят у грудні-січні: і Миколая, і Новий рік, і день народження дружини 13 січня. Так можна й розоритися, – сміється він.

Саша Педан, ведучий Improv Live Show

– Миколай оббігав дитячі магазини і насилу знайшов замовлення молодшенького, тепер перейшов до подарунків старшенькій, – розповідає він. – Марик обожнює динозаврів – на Миколая його колекція поповниться. Ще він любить гратися машинками, в нього з’явиться кілька треків. У нас є традиція читати книжки на ніч, тому Миколай принесе кілька. Лері скоро 16, тут трошки важче. Вона замовила піжаму, парфуми. Миколай це почув. Дружина цього року відкрила для себе нове захоплення – вона навчається дизайну. Хоче продовжувати навчання, тому попросила в Миколая подарувати курс скетчингу – малювання інтер’єрів від руки. Миколай вже виписує сертифікат (сміється). А я попросив собі піжамні штани, щоб ходити вдома красивим, і портативні навушники, щоб було зручно на пробіжках.

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Леся Нікітюк, ведуча «Le Маршрутки», «Хто зверху?»

– Племінниці мені замовили ляльку, яка літає в повітрі і крутиться, – ділиться секретом Леді Ле. – Я вже її купила, і дівчата на неї чекають. Собі подарунок не замовляла, бо знаходжусь на тій стадії, коли хочу порадувати когось іншого. Стати на день святим Миколаєм, який дарує чудеса.