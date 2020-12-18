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Які подарунки до Миколая готують Сергій Притула, Саша Педан та Леся Нікітюк?

Які подарунки до Миколая готують Сергій Притула, Саша Педан та Леся Нікітюк?

Близькі замовили зіркам Нового каналу милі дрібнички, вони, в свою чергу, теж «написали листа» святому

У ніч з 18 на 19 грудня і дорослі, і малі чекають на диво – святий Миколай обходить домівки, щоб лишити чемним діткам подарунки, а нечемним – різочки. Дорослі теж можуть знаходити під подушкою щось для себе. Новий канал дізнався у Сергія Притули, Саші Педана та Лесі Нікітюк, які подарунки їм замовили рідні, та що ведучі отримають до свята.

Сергій Притула, ведучий «Діти проти зірок», «Де логіка?», «Хто зверху?»

Які подарунки до Миколая готують Сергій Притула, Саша Педан та Леся Нікітюк?

– Соля тільки стає на цю доріжку – написання листів святому Миколаю, бо їй лише три роки. Дмитрик дуже довго визначається з тим, чого він хоче. Зазвичай в останні роки його бажання лежать радше в емоційній площині, ніж матеріальній. Дружині дарую на Миколая милі дрібнички. Можу купити якісь рукавички, а вона мені шапочку подарувати. Бо надто багато свят у грудні-січні: і Миколая, і Новий рік, і день народження дружини 13 січня. Так можна й розоритися, – сміється він.

Саша Педан, ведучий Improv Live Show

Які подарунки до Миколая готують Сергій Притула, Саша Педан та Леся Нікітюк?

– Миколай оббігав дитячі магазини і насилу знайшов замовлення молодшенького, тепер перейшов до подарунків старшенькій, – розповідає він. – Марик обожнює динозаврів – на Миколая його колекція поповниться. Ще він любить гратися машинками, в нього з’явиться кілька треків. У нас є традиція читати книжки на ніч, тому Миколай принесе кілька. Лері скоро 16, тут трошки важче. Вона замовила піжаму, парфуми. Миколай це почув. Дружина цього року відкрила для себе нове захоплення – вона навчається дизайну. Хоче продовжувати навчання, тому попросила в Миколая подарувати курс скетчингу – малювання інтер’єрів від руки. Миколай вже виписує сертифікат (сміється). А я попросив собі піжамні штани, щоб ходити вдома красивим, і портативні навушники, щоб було зручно на пробіжках.

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Леся Нікітюк, ведуча «Le Маршрутки», «Хто зверху?»

Які подарунки до Миколая готують Сергій Притула, Саша Педан та Леся Нікітюк?

– Племінниці мені замовили ляльку, яка літає в повітрі і крутиться, – ділиться секретом Леді Ле. – Я вже її купила, і дівчата на неї чекають. Собі подарунок не замовляла, бо знаходжусь на тій стадії, коли хочу порадувати когось іншого. Стати на день святим Миколаєм, який дарує чудеса.

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