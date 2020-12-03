Олександр Педан стрибнув з гелікоптера
Найекстремальніший ведучий Нового каналу розповів, як лоскоче собі нерви взимку
Поки одні чекають приходу зими, щоб зліпити сніговика, ведучий Improv Live Show Олександр Педан готує сноуборд. Його називають найекстремальнішим спортсменом-аматором серед селебритіз. То він підкорює якусь височенну вершину, то чергові хвилі далекого океану. Він спробував близько 40 видів небезпечного спорту. Про найулюбленіші з них розповів у шоу «Діти проти зірок» (Новий канал).
– Мені подобається сноубординг, саме фрірайд, коли їздиш не по трасах, а там, де ніхто не ходив, – зізнається Саша. – Наприклад, між підйомниками. Та це найпростіше. Ми з однодумцями пішли далі – розпилили сноуборд, і ходимо вгору на «лижах», об’єднуємо їх в один борд і їдемо вниз, там де не ступала нога туриста – це називається сплітбординг. Також кілька разів стрибав на борді з гелікоптера.
До захоплення небезпечними видами спорту Педан міг би прийти не сам, а з Притулою.
– Я став свідком того, як Саша вперше доторкнувся до екстриму, – згадує Сергій. – Це було 2 чи 3 січня 2009 року на чудовому грузинському курорті Гудаурі. Група лижників та бордерів, які прилетіли з Києва, сказали Саші, що якщо він правильний пацан, то не піде кататися там, де всі, а вирушить з ними на фрірайд. Я його поблагословив… і не пішов з ним.
У шоу «Діти проти зірок» Саша демонстрував ще одне своє захоплення – скелелазіння. Проте не зміг обіграти юного суперника. Які таланти покажуть інші зірки – дивіться щосереди о 19:00 на Новому каналі.
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