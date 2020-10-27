Леся Нікітюк – про ідеального партнера: «Має бути стресостійким»

Ведуча Нового каналу розповіла, за якими критеріями відбирає чоловіків

За Лесею Нікітюк не встигнеш. Вона то пропадає на зйомках «Хто зверху?», то подорожує на «Le Маршрутці» (Новий канал) різними областями України. Ведуча не приховує, що її активний робочий графік впливає на особисте життя. Зараз серце Леді Ле вільне. А які у ведучої критерії вибору другої половинки?

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– Скільки я живу, закохуюся, розходжуся, знову заводжу стосунки і знову розбиваю своє серце, стільки й розумію, що жодних критеріїв не існує, – відверто каже ведуча. – Знаю точно, що на кожен товар є свій покупець, і я відчую свою людину серцем, інтуїцією. У мене пробіжать мурашки, і це буде назавжди. Впевнена, так і станеться.

Є якості чоловічого характеру, на які Леся Нікітюк звертає увагу.

– Мій чоловік має бути стресостійким, просто тому, що я не така, – сміється вона. – Він повинен добре жартувати. Вміти діяти. Адже якщо я весь час буду діяти, нічого хорошого з цього не вийде. І, звісно, любити й поважати своїх батьків. Якщо він любить своїх, то й моїх полюбить. А ще хочу, щоб був захисником і партнером.

Хто знає, може, такого чоловіка Леся Нікітюк зустріне під час подорожей своєю «Le Маршруткою» щопонеділка о 18:00 на Новому каналі.

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