Команда 70+: Леся Нікітюк знайшла на Харківщині найстарших чирлідерок у Європі

У 70 років вони сідають на шпагат і їздять на змагання

Подорожуючи «Le Маршруткою» (Новий канал), Леся Нікітюк і Богдан Богданович підвозять найрізноманітніших пасажирів. У Карпатах вони побачили на узбіччі і познайомилися з грибниками, які за допомогою «тихого полювання» допомагають ветеранам АТО. Тепер маршрутка заїхала в Харківську область, де Леді Ле з Богдановичем зустріли незвичайних чирлідерок.

– Я не могла повірити, що в таких коротких спідницях були леді поважного віку, – розповідає Леся Нікітюк. – Зазвичай чирлідерки – це молоді дівчата в топіках, які на спортивних матчах роблять усілякі трюки. А тут – все те саме. Тільки замість юних дівчат – бабусі.

Найстаршій учасниці – 73 роки. І вона таке виробляє! Наприклад, спокійно сідає на шпагат. Причому не всі чирлідерки мають спортивну освіту. Тут є, наприклад, інженер і навіть авіаційний метеоролог.

– Ми їздили на чемпіонати Європи з чирлідингу. Там змагаються в різних вікових категоріях. Наша була «25+». Проте ніхто не очікував, що приїдуть бабусі, – сміються вони. – Нас навіть внесли до Книги рекордів України як найповажніших чирлідерок.

А ще вони найстарші чирлідерки в Європі. Які щецікаві зустрічі чекатимуть на Лесю Нікітюк та Богдана Богдановича на Харківщині – дивиться сьогодні, 26 жовтня, в «Le Маршрутці» о 18:00 на Новому каналі.

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