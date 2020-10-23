Леся Нікітюк розповіла, чому їй складно заводити нових друзів

Ведуча Нового каналу також зізналася, наскільки легко йде на примирення після сварки

Хоч де б з’явилася «Le Маршруткою» (Новий канал) ведуча проекту, її оточують натовпи фанатів, охочих зробити селфі. Лесю Нікітюк люблять, її обожнюють, з нею хочуть спілкуватися. Наскільки легко вона впускає у своє життя нових людей?

– Коли досягаєш певного статусу, з тобою багато хто хоче дружити, – каже вона. – І не тому, що ти просто хороша людина. Через це зараз нових людей у своє життя не пускаю. Поруч є ті, з ким спілкуюся суто з робочих питань, і ті, з ким можна дозволити глибший зв’язок. Причому це не я встановила такі рамки наших відносин, а вони.

Посмотреть эту публикацию в Instagram lesia_nikituk 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ведуча Нового каналу вірить у дружбу між чоловіком і жінкою. Щоправда, з одним «але».

– Був випадок, який похитнув віру в подібну дружбу. Я з’явилася в дуже гарному вбранні перед другом, – згадує вона. – Він зробив комплімент, з якого було зрозуміло, що бачить у мені дівчину, а не подругу. Тоді зрозуміла, що в дружбі між чоловіком і жінкою потрібно дотримуватися певної відстані. Інакше ваше спілкування може перерости в сильніші почуття, а дружба буде втрачена.

Іноді між ведучою і її друзями трапляються непорозуміння, які переростають у сварки. Як швидко вона йде на примирення?

– Раніше я була любителем побити горщики і спалити мости, – відверто каже вона. – Але потім зрозуміла, що всередині мене гризла образа. Це забирало багато енергії. Зараз швидко відходжу після сварки і все пробачаю.

До речі, Лесю Нікітюк чекає багато нових знайомств у «Le Маршрутці» – щопонеділка о 18:00 на Новому каналі. І хто знає, може якесь із них стане початком нової дружби.

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