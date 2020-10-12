Олександр Педан подарував дружині політ у небі

Так романтично ведучий реаліті «Екси» та суддя шоу «Хто зверху?» (Новий канал) привітав кохану з 17-річчям шлюбу

Учора Олександр Педан та його дружина Інна відсвяткувати черговий ювілей – 17 років шлюбу. Телеведучий зізнається: не помітив, як минуло стільки часу.

– Ми переживаємо дуже прикольні часи, коли повністю розуміємо та підтримуємо одне одного, – описав їхні сьогоднішні стосунки з дружиною Олександр Педан.

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Також ведучий Нового каналу розповів, що найбільшим надбанням за ці 17 років вважає їхніх дітей – 15-річну доньку Леру та трирічного Марка. А також те, що досі їм із коханою вдалося зберегти палкі почуття.

– Усе, що роблю останнім часом, моя робота – і медійна, і не лише – для сім’ї, а не для себе, – пояснює Олександр Педан. – Ті роки, коли працював для себе, залишилися десь до 30. Тепер сім’я мене надихає не зупинятися, пробувати нові формати, ставити собі серйозні цілі.

Подякувати дружині за ці роки разом ведучий Нового каналу вирішив у дуже романтичним спосіб – він подарував їй політ на вертольоті над Києвом. Подружжя супроводжувала також їхня старша донька Лера, яка фільмувала та фотографувала щасливих батьків.

Новий канал також приєднується до привітань і бажає подружжю Педанів ще більше щасливих років разом!