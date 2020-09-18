Олександр Педан розповів, хто «тримає в страху» його дітей

Ведучий Нового каналу присвятив пост в Instagram своїй собачці

Олександр Педан часто з’являється на зйомках зі своїм йоркширським тер’єром Лаві. Песик вже майже десять років живе в родині Педанів. Підписники ведучого Нового каналу часто запитують про Лаві в його соціальних мережах, і Олександр Педан вирішив розписати всі плюси й мінуси цієї породи.

Виявилося, що Лаві не любить дітей. Смішно, бо колись вона з’явилася в родині Олександра Педана як подарунок для його доньки.

– Ми вирішили подарувати Лері Лаві, коли донька закінчила на відмінно перший клас. Лаві вважає хазяїном мене, адже вона все ж таки самочка, а я – головний альфа-самець у сім’ї. Її повне ім’я – Лавідія, – поділився ведучий Нового каналу.

Серед мінусів йоркширських тер’єрів Олександр Педан назвав такі:

Коли ти приходиш додому, вона може на радощах помочитися тобі на ноги. І це не жарт! Взагалі, в йорків із цим проблеми.

Привчити йорків ходити в туалет в одному місці, щоб не виводити їх постійно на вулицю, неможливо. Я неодноразово про це чув. Лаві може напісяти де завгодно. Якось вона образилася на дружину та помочилася на ліжко, де спить Інна.

Не любить дітей.

Дуже ревнива!

Думає, що вона суперпес, і може кидатися на людей на вулиці, захищаючи нас. І навіть намагається вкусити перехожих.

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Але плюсів у такого песика теж багато, і вони здатні компенсувати всі незручності:

Вона неймовірно віддана. Лаві обожнює своїх господарів. Її не можна залишати саму, бо буде дуже плакати. Тому пес їздить з нами всюди. Не дивуйтеся, якщо буде спати у вас на голові, це норма.

Ми називаємо Лаві «котопес», тому що вона дуже лагідна. Як котик, спить під ковдрою, лащиться, любить лазити по спинках диванів та ін.

У йоркширських тер’єрів не шерсть, а волосся. Ця порода не алергенна, йорків можна тримати родинам з маленькими дітьми.

Мало їсть.

Лаві вважається повноцінним членом родини у сім’ї Олександра Педана. Вона завжди піднімає усім настрій.