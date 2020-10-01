«Підйом» завжди буде проектом №1»: Олександр Педан – про улюблене ранкове шоу

Ведучий Нового каналу з ностальгією згадав проект, який дав йому старт у кар’єрі

Коли сьогодні українці згадують ранкове шоу «Підйом», найчастіше лунає фраза: «Я на ньому виріс». Легендарні ведучі Маша Єфросініна та Юрій Горбунов розпочали те, що підхопила неймовірна трійця – Олександр Педан, Сергій Притула та Оля Фреймут. Зараз про «Підйом» з тією трійцею усі згадують з усмішками. Але мало хто знає, що успіх прийшов до них не одразу.

– Перші півроку на нас ніхто не звертав уваги. Ми робили що завгодно, щоб нас помітили. Наприклад, якось просто спали п’ять хвилин у прямому ефірі, не імітували. Так втомилися, що заснули під час реклами й не прокинулися. Оля Фреймут вийшла в ефір і навмисне не будила нас, хотіла постібатися. Коли ми з Притулою прокинулися, думали, що нас не показують. Чому це школа? Тому що у «Підйомі» ми були репортерами, ведучими, новинарями, інтерв’юерами. Я саме там підсів на спорт, бо придумав для себе рубрику «Перевірено на собі. Active play». Фактично вже тоді перевіряв лайфхаки, які зараз дуже в тренді. Це був майданчик, на якому можна було спробувати все що завгодно. І ми це зробили, – згадав Олександр Педан у своєму Instagram.

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Цілих три роки Олександр Педан, Сергій Притула та Оля Фреймут вели «Підйом» без зміни. А це означало, що у прямі ефіри вони мали виходити, незважаючи ні на що.

– Ми працювали хворими, і з похмілля, і сумними, і веселими після дня народження, і в горі, і в радості. І це було дуже круто. «Підйом» завжди буде проектом №1, тому що це найкраща школа, яку міг отримати в житті, – з ностальгією згадав Олександр Педан.

Глядачі іноді й досі думають, що обов’язки ведучих «Підйому» обмежувалися лише роботою в кадрі з сьомої до дев’ятої ранку. Та насправді це зовсім не так.

– Щонайменше до 12, а то й до 13 години в нас була «літучка», на якій продумували наступний ефір. А далі їхали знімати сюжети, інтерв’ю, ходили на покази та ін. А ввечері ще міг бути корпоратив. Тобто, ми недосипали тотально, але це було того варте, – поділився ведучий Нового каналу.

На «Підйомі» і справді виросло не одне покоління українців. Але це лише вкотре говорить про успішність проекту. Тому Олександр Педан завжди згадує про улюблене ранкове шоу з гордістю:

– Я дедалі частіше чую фрази: «Я виріс на вашому «Підйомі». Особливо коли ти бачиш успішну людину, думаєш: «Якщо ти виросла на «Підйомі», значить, ми не дарма старалися».

А ти дивився «Підйом»?