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Олександр Педан заробив гірську хворобу, але таки піднявся на Арарат!

Ведучий реаліті «Екси» та суддя шоу «Хто зверху?» (Новий канал) здійснив сходження на Арарат – свою третю і наразі найвищу вершину

Далі – тільки вище! Так казав Олексаксандр Педан, повернувшись минулого року з гори Казбек, висота якої 5054 м. І дотримав слова. Сьогодні вранці телеведучий здійснив сходження на Арарат на 5137 м. Ця гора стала третьою після Монблану і Казбеку та поки що найвищою серед вершин, на які піднімався Олександр. І хоч у порівнянні з попередніми вона не потребує стільки навиків скелелазіння, сходження було все одно дуже непростим.

– Не буває легких гір, – каже ведучий реаліті «Екси» та суддя шоу «Хто зверху?» – проектів, які не один рік з успіхом показує Новий канал. – Вважається, що Арарат – нескладна гора, але підйом на вершину все одно видався важким. У мене почалася гірська хвороба – страшенно боліла голова, нудило. Кожен організм реагує на висоту по-різному.

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У групи Олександра Педана було кілька зупинок задля акліматизації. Остання – на висоті 4200 м. І звідти сьогодні майже о другій ночі команда разом із телеведучим рушили на вершину.

– Після 4650 метрів висоти ставало дедалі холодніше, – розповів Педан. – А я ще й забув рукавиці, тому пальці замерзали. Але зі мною поділилися запасними, рожевими! А останні 300 метрів треба було йти вже по снігу, тож довелося одягнути «кішки». Та попри все ми таки дісталися вершини.

Пишаємося Олександр Педаном! І бажаємо йому легкого спуску та повернення додому!

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