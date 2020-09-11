«Тест ПЛР здавали буквально на кордоні»: команда «Орла і Решки» – про труднощі зйомок

Продюсери легендарного українського тревел-шоу, що вже 26 вересня покаже Новий канал, зізналися, наскільки складно сьогодні знімати проект про мандри

Кожен, хто цьогоріч наважився на поїздку за кордон, знає, як непросто стало подорожувати. Обмежений вибір країн, обов’язкові тести ПЛР, заповнення додаткових документів – це мінімум, який необхідно пройти. У команди ж легендарного українського тревел-шоу «Орел і Решка» був пакет «максимум».

– Звикли, що перед нами немає жодного закритого кордону. Зауважу, що ми перше тревел-шоу, яке побувало у Північній Кореї, – каже Лєна Пелимська, продюсер «Орел і Решка. Чудеса світу». – А сьогодні ми зіткнулися з труднощами, з якими раніше ніколи не стикалися. І головною складністю для нас став обмежений вибір напрямків.

Легендарне українське тревел-шоу «Орел і Решка» тепер – на Новому каналі!

Команда проекту намагалася обирати для зйомок безвізові країни, які не вимагали двотижневої ізоляції. І це звужувало їх пошук майже до мінімуму.

– До прикладу, ми дуже хотіли цьогоріч відвідати Кіпр, – пояснює Оля Малашенко, продюсер «Орел і Решка. Дівчачий сезон». – Але буквально на етапі підготовки острів закрився для туристів, тож ми швидко почали шукати йому заміну.

Додатковий час команді «Орла і Решки» довелося закладати і на здачу тестів ПЛР. Їх усією групою робили мало не кожні кілька днів, оскільки країни щоразу вимагали актуальної інформації.

– У деяких країнах ці тести роблять тільки в державних клініках, тому нам доводилося всією командою, з технікою стояти в черзі і чекати, – розповідає Оля Малашенко. – А ще в одній із країн тест зробити можна було лише після госпіталізації. А він нам був життєво необхідний, щоб повернутися додому. Тому ми викликали медичний супровід з іншої країни, з яким зустрілися на кордоні. На кордоні нам тести і робили.

Однак відкривати світ після довготривалого карантину не менш цікаво, пояснює команда «Орла і Решки». Відразу стає помітно, хто готовий приймати туристів, а хто ще й досі не відійшов від пандемії.

– Зараз ми знімаємо у Домінікані, – ділиться враженнями Лєна Пелимська. – Зазвичай пляжі цього острова нагадують рай. А зараз, коли туристів дуже мало, узбережжя заполонили водорості, і пляжі зовсім не такі, як на інстаграмних картинках.

Нагадаємо, 26 вересня на Новому каналі стартує відразу два нових сезони «Орла і Решки» – «Чудеса світу» та «Дівчачий сезон». Куди вирушать ведучі? Як виглядає світ після карантину? Дізнаєтеся відповіді на ці та інші запитання, якщо не пропустите прем’єру легендарного українського тревел-реаліті! Прокидайся щосуботи з 26 вересня з «Орлом і Решкою» на Новому каналі о 10:00!

Читай також:

В Instagram: Оля Манько поділилася ТОП карпатських гойдалок

Леся Нікітюк: «Чоловіку не обов’язково заробляти більше»