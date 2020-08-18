StarLightMedia анонсує сезон ювілеїв!

2020-й та початок наступного року для телевізійної групи №1 будуть особливими, адже незабаром розпочнеться сезон особливих прем’єр. Йдеться про проекти, що давно полюбилися глядачам та збирають біля екранів сім’ї. Саме вони інформують про важливе, допомагають аналізувати події та інколи розважають влучними жартами.

Програма «Факти» на ICTV святкуватиме 20-річчя, «Факти тижня. 100 хвилин» та «Свобода слова» – 15-річчя. Срібна дата у «Вікна-новини» на СТБ, яким виповнюється 25 років.

– ICTV ми будували як сучасне телебачення сучасної України. Країни, яка зробила свій вибір – Незалежність. Ми хотіли бути голосом цієї незалежності, каналом людей, у яких світяться очі, і які не бояться роботи. Людей праці у найкращому і найвищому значенні цього слова. І від самого початку найважливішим для нас було стати близькими до людей, розуміючи найважливіше і дивлячись вперед! Завдяки новій українській журналістиці, яка заклала основи редакцій «Вікна-новини» і «Факти», ми понад 25 років тому почали формувати український порядок денний. Телеканал ICTV навіть зробив відео з зірками, які виконували гімн України – щоб розпочинати свій день по-українськи», – коментує Олександр Богуцький, президент StarLightMedia.

У Нового каналу теж маленький ювілей – 27 серпня в ефір вийде 10-й сезон розважального шоу «Хто зверху?» Це найулюбленіше шоу глядачів Нового! Бо тут завжди весело, завжди смішно спостерігати за символічною боротьбою жіночої та чоловічої зіркових команд.

Святкуйте разом зі StarLightMedia. Чекаємо вас біля екранів.

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